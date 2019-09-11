Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Новый расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях создадут в Нур-Султане, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Проект RMB Connect позволит осуществлять инвестиции в юанях. Уверен, что новая экосистема внесет значительный вклад в распространение в мире китайского юаня и станет для предприятий Казахстана и стран региона новым расчетно-клиринговым центром по операциям в юанях», — сказал в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями деловых кругов Китая во время визита в КНР.

Он уточнил, что проект RMB Connect планируется создать на базе Международного финансового центра «Астана».