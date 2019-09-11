Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Казахстан намерен участвовать в создании совместного для стран СНГ саперного подразделения, передает корреспондент агентства.

«Внести на рассмотрение президента Республики Казахстан предложение о подписании соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств (…)», — говорится в проекте постановления правительства.

При этом, ожидается, что предложение будет содержать оговорку следующего содержания: «Республика Казахстан будет рассматривать: вопрос о направлении национального инженерного подразделения для участия в операции гуманитарного разминирования в составе совместного подразделения на территории третьего государства, не являющегося государством-участником СНГ, предусмотренного абзацем 2 статьи 5 Соглашения, в соответствии с мандатом совета безопасности ООН; вопрос о выплате единовременной компенсации военнослужащему, получившему увечье (ранение, травму, контузию), заболевание, повлекшие инвалидность при выполнении задач гуманитарного разминирования, предусмотренной абзацем 8 статьи 21 соглашения, в соответствии с национальным законодательством Республики Казахстан, в случае если положения соглашения ухудшают положение военнослужащих».

Согласно проекту соглашения, совместное инженерное подразделение гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников СНГ – это сводный отряд, состоящий из двух и более национальных инженерных подразделений и предназначенный для выполнения задач гуманитарного разминирования.

«Целью настоящего соглашения является определение порядка формирования, применения и завершения деятельности совместного подразделения, его статуса на территории принимающей/транзитной стороны, а также статуса военнослужащих сторон в период проведения гуманитарного разминирования», — сказано в документе.

Основными задачами совместного подразделения названы: техническая разведка минных полей; техническая разведка объектов на наличие мин и взрывоопасных предметов/неразорвавшихся боеприпасов (ВОП/НБП); техническая разведка районов, где ранее проводились боевые действия, на наличие мин и ВОП/НБП; разминирование минных полей и объектов; очистка районов, где ранее проводились боевые действия, от мин и ВОП/НБП; очистка акваторий от мин и ВОП/НБП; обезвреживание обнаруженных мин и ВОП/НБП.

«Совместное подразделение выполняет задачи в соответствии с настоящим соглашением без применения оружия и боеприпасов и взаимодействует с другими подразделениями и организациями, которые участвуют в мероприятиях в рамках гуманитарного разминирования. Взрывчатые вещества и средства взрывания используют только национальные инженерные подразделения принимающей стороны, если не оговорено иное. Топографические карты районов выполнения задач предоставляются принимающей стороной, если не оговорено иное», — указано в документе.

Соглашение призвано урегулировать весь комплекс мероприятий, связанный с функционированием сводного подразделения.

В числе подписантов помимо Казахстана указаны Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 23 сентября.