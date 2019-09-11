Разработать меры по предотвращению несчастных случаев с детьми в РК потребовал депутат

Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Разработать меры по предотвращению несчастных случаев с детьми потребовал от правительства Казахстана депутат мажилиса парламента РК Артур Платонов.

«Прошу создать специальную комиссию по рассмотрению и анализу причин сложившейся ситуации (детского травматизма и смертности – КазТАГ) и по результатам ее деятельности направить информацию о предложениях и принятых мерах предупреждения недопущения несчастных случаев с детьми», — говорится в депутатском запросе Платонова на имя заместителя премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева в среду.

Поводом для запроса, по словам депутата, стала недавняя гибель 13-летнего школьника на уроке физкультуры в Туркестанской области, на которого упали футбольные ворота. Лишь после этого, подчеркнул мажилисмен, начались проверки спортинвентаря в масштабе страны.

Выражая обеспокоенность общей ситуацией с несовершеннолетними детьми, депутат привел неутешительную статистику. По его данным, количество несчастных случаев растет с каждым годом: выпадение из окон – 75 случаев в текущем году (основная причина – ненадлежащий контроль со стороны родителей), оставление детей без присмотра и падение их в водоемы – 21 случай, гибель от отравления угарным газом – 30 детей (данные 2018 года), от поражения электрическим током – 15 детей (также в 2018 году).

«Количество фактов столь велико, что можно говорить о безответственности и родителей, и уполномоченных госорганов. Мы обязаны обеспечить нашим детям максимальную защиту их жизни и здоровья. При этом в зарубежных странах действует целая система защиты детей от нечастных случаев, в частности, за оставление ребенка без присмотра до определенного возраста (в ряде стран до 12-14 лет) родители несут ответственность, в том числе уголовную. Специально для защиты детей действуют государственные агентства, которые в случае необходимости незамедлительно информируют правоохранительные органы о незаконных действиях в отношении ребенка», — привел Платонов мировой опыт.

Также он напомнил, что государство обязано обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которая необходима для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов и других лиц, несущих ответственность по закону, в соответствии с п. 2 ст. 3 Конвенции о правах ребенка.

Напомним, 5 сентября на ученика 8 класса средней школы им. М. Ауезова с. Жанабазар Казыгуртского района Туркестанской области Макатай Алихана Талгатовича упали передвижные футбольные ворота, в результате чего он был доставлен в больницу, но скончался во время операции.

8 сентября стало известно, что после гибели ребенка в Туркестанской области объявлены: «не соответствие занимаемой должности» директору школы Ескендиру Мусакулову и заместителю директора по учебной части Канату Исаеву, «строгий выговор» – заместителю начальника отдела образования Алие Егизек, «выговор» – заместителю акима района Серику Турсынкулову. Также временно отстранен от работы учитель физической культуры школы им. М.Ауезова Абдигаппар Есенбеков,

В пресс-службе акимата Туркестанской области отметили, что данный факт взят на учет по ст. 141 (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей) УК РК, которая предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы до 5 лет.

Кроме того, сообщалось об усилении в дальнейшем мер безопасности в учебных заведениях: будут проведены мероприятия по соблюдению мер безопасности по использованию спортивного инвентаря в спортивных залах, в том числе закрепление ворот при игре в мини-футбол и гандбол, разъяснения и соблюдения правил безопасности среди учащихся и педагогов во время игровых видов спорта во всех организация образования и проверки их состояния.