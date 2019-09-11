Отец найденного на ВОАД в Алматы мальчика приговорен к 5 годам лишения свободы

Алматы. 11 сентября. КазТАГ — Отец найденного на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) в Алматы мальчика Мурат Аскароглы приговорен к 5 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Алматинского городского суда.

«По итогам голосования в совещательной комнате присяжными заседателями был вынесен вердикт о виновности М. Аскар-оглы в совершении менее тяжкого преступления, а именно умышленного причинения тяжкого вреда здоровью М.М., заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии в силу малолетнего возраста. Мурату Аскар-оглы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы», — говорится в сообщении в среду.

При этом отмечается, что отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 16 июля 2018 года в социальных сетях пользователи начали распространять видео найденного среди деревьев мальчика, который, предположительно, пострадал от наезда автомобиля. Ребенка нашли случайные прохожие. Тогда выдвигалась версия, что водитель, совершивший наезд, отвез мальчика подальше от места происшествия и бросил в кустах.

Однако в дальнейшем в департаменте полиции (ДП) Алматы сообщили, что найденный без сознания у Восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД) в Алматы 4-летний мальчик, предположительно, был избит собственным отцом.

По информации полицейских, отец мальчика Мурат Аскароглы признался в совершении этого преступления и уточнил, что на тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Однако в суде он заявил, что не бил сына, а признательные показания дал под давлением.

Судебно-медицинский эксперт, вызванный в суд в качестве свидетеля, не обнаружила ДНК подсудимого – отца ребенка Мурата Аскароглы, на камне, которым якобы был нанесен удар. Также согласно проведенному исследованию на одежде отца мальчика не обнаружено ДНК пострадавшего. Другой свидетель – Наргиз Парашева заявила, что видела ДТП, в результате которого был совершен наезд на пешехода-ребенка.