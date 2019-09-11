Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в августе выросла на 0,1%

Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Стоимость 1 кв. м нового жилья в Казахстане в августе 2019 года составила Т284 455 и выросла за месяц на 0,1%, с начала года – на 3,1%, указывается в информации комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, стоимость перепродажи 1 кв. м благоустроенного жилья в августе за месяц выросла на 1,2% (с начала года – на 4,2%) – до Т196 632, стоимость неблагоустроенного жилья выросла на 1,2% и 3,9% соответственно – до Т122 933.

Стоимость аренды 1 кв. м благоустроенного жилья составила Т1455 (+0,6% и +3,9% соответственно).