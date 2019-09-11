Отсутствие стандартов делает невозможной защиту прав потребителей в РК – Романовская

Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Отсутствие стандартов на ряд услуг делает невозможной защиту прав потребителей в Казахстане, считает президент РОО «Национальная Лига потребителей» Светлана Романовская.

«В тех сферах, где нет установленных стандартов, невозможно сделать экспертизу. Например, косметические услуги, когда вкачивают гилауроновую кислоту, гель, ставят нити – в этой сфере тишина, нет ни одного стандарта, никто не может понять, какого качества была эта услуга. На технику нет независимой экспертизы, ее могут сделать только сервисные центры. Законом предусмотрено, что потребитель может присутствовать при проведении экспертизы, но эта норма не работает, их просто туда не пускают. А больше 40% жалоб именно на технику. Тоже самое с биохимчистками. В России стандарт на биохимчистки есть, а у нас нет», — сказала Романовская на пресс-конференции в среду.

При этом она отметила, что в случае со скандалом в Barber Shop, потребитель не смог бы отстоять свои права в суде.

«Если бы этот человек обратился в суд, он не смог бы отстоять свои права, стандарта на эти услуги нет, экспертов нет. Услуга есть, а какого она должна быть качества – никто не знает», — отметила Романовская.

Напомним, в начале сентября в интернете был распространено видео, на котором недовольный клиент «Барбершопа» в Нур-Султане заставил троих парикмахеров побрить друг друга. Позже появилось другое видео, на котором этот клиент избит и извиняется.