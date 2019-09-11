Мы заинтересованы в создании совместных предприятий с китайскими компаниями – Токаев

Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Китай заявил о заинтересованности казахстанских властей в создании совместных предприятий с китайскими компаниями, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы заинтересованы в создании совместных инновационных предприятий, технопарков и IT-центров с китайскими компаниями. В нашей столице открыт Международный технопарк IТ-стартапов Аstana Hub.​ Здесь активно ведутся разработки в таких направлениях, как Big Dаta, интернет вещей, искусственный интеллект, облачные технологии и суперкомпьютеры. Для участников этого технопарка предусмотрены упрощенный визовый, трудовой и налоговый режимы», — сказал Токаев в среду на VI заседании казахстанско-китайского делового совета (ККДС) в Пекине.

В качестве одного из перспективных направлений двустороннего сотрудничества Касым-Жомарт Токаев выделил сельское хозяйство.​ Он отметил огромные масштабы китайского рынка и открывающиеся возможности данного экспортного направления для нашей страны.

«Как известно, Казахстан входит в 10-ку мировых экспортеров высококачественной пшеницы.​ В прошлом году экспорт пшеницы в Китай достиг 550 тыс. тонн. Мы могли бы увеличить эти объемы в 3,5 раза до 2 млн тонн.​ Увеличиваются экспортные поставки казахстанской соли на международные рынки. Мы готовы поставлять пищевую соль в Китай до 100 тыс. тонн в год. Кроме того, мы готовы поставлять на китайский рынок молочную продукцию, мясо птицы, говядину, баранину, свинину, а также муку, зерновые, бобовые, масличные культуры. Мы намерены наращивать производство и экспорт в Китай экологически чистых продуктов питания», — сказал президент Казахстана.

Кроме того, он затронул вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

«Глава государства подчеркнул, что в Казахстане этой отрасли уделяется особое внимание, и пригласил китайских инвесторов к партнерству. В завершение Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что у Казахстана и КНР имеется прочный фундамент для дальнейшего взаимовыгодного расширения торгово-экономических, инвестиционных связей, важную роль в развитии которых играет ККДС», — сообщили в Акорде.

В ходе пленарной части заседания также выступили председатель совета директоров корпорации «CITIC Group», сопредседатель ККДС с китайской стороны Чан Чжэньмин, председатель правления АО «Самрук-Казына», сопредседатель ККДС с казахстанской стороны Ахметжан Есимов, а также управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов.

«По итогам мероприятия представители казахстанской стороны подписали с китайскими бизнесменами ряд коммерческих соглашений», — говорится в сообщении.