Суммы необоснованных счетов за связь в РК достигают Т3 млн на абонента – Лига потребителей

Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Суммы необоснованных счетов за услуги связи в Казахстане достигают Т3 млн на одного абонента, сообщила президент РОО «Национальная Лига потребителей» Светлана Романовская.

«Очень много жалоб стало на «Казахтелеком» – по Т3 млн выставляют за услуги, которые не были оказаны. Представляете, например, бабушке выставили счет на Т3 млн. Это какой сердечный приступ может быть, даже если потом получится доказать, что счет необоснован?» — сказала Романовская на пресс-конференции в среду.

Как отмечается в пресс-релизе, распространенном на встрече с журналистами, необоснованная оплата начисляется за интеллектуальные услуги, услуги телефонии после отключения услуги телефонной связи, «более того, АО «Казахтелеком» ежедневно начисляет таким должникам пеню за неуплату».

При этом глава Лиги потребителей отметила, что проверить правоверность выставления счетов может только сам АО «Казахтелеком», проведя внутреннее расследование.

«Добиться чего-то можно, только если примут решение о внутреннем расследовании. Экспертов, которые могли бы это сделать, у нас нет. Мы только заикнулись, что мы будем вести переговоры и будем обращаться в государственные органы, как за 10 дней мы получили пять жалоб на необоснованные счета. Это по Т2,5-3 млн», — сказала Романовская.

В свою очередь, юрист РОО «Национальная лига потребителей» Аскер Черубаев сообщил, что самая маленькая сумма необоснованного по мнению потребителей счета АО «Казахтелеком» составила Т70 тыс., самая большая – Т3,318 млн.