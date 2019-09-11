Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в среду в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На севере, в центре и на востоке республики сохраняется неустойчивый характер погоды – местами ожидаются дожди, на востоке днем местами сильные. Местами – усиление ветра, туман, возможен град. На остальной территории Казахстана погода преимущественно без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +6+8, днем +16+18.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +7+9, днем +19+21.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +7+9, днем +19+21.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем местами возможен град, местами усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами возможен град, ночью и утром местами ожидается туман, на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 1-3 градуса, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18, ночью +2+7.

В Павлодарской области ночью местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +5+10.

В Акмолинской области местами ожидается туман. Днем +14+19, ночью +4+9.

В Жамбылской области местами ожидается туман, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +6+11.

В Северо-Казахстанской области ночью местами дождь, местами ожидается туман. Днем +14+19, ночью +5+10.

В Алматинской области ночью местами ожидаются дождь и туман, в отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +7+12.

В Костанайской области ночью местами ожидается туман. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +5+10.

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +11+16.

В Западно-Казахстанской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +11+16.

В Актюбинской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Мангистауской области без осадков. Днем +22+27, ночью +12+17.

«В ближайшие сутки на отдельных горных реках востока республики возможны подъемы уровней воды в связи с прогнозом дождей, на реках юга и востока республики ожидаются колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.