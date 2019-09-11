Мошенники атакуют: испытано на себе. Часть 1

Если вдруг твоими деньгами заинтересовались мошенники. Если они сумели вывести довольно крупную сумму – около 700 тыс. тенге. Если ты решаешь действовать, а не ждать с моря погоды. В общем, ты имеешь все шансы стать «звездой интернета».
Не кто-то абстрактный, и, возможной, фейковый, стал героем многочисленных публикаций СМИ о крупном мошенничестве, а я, ваш покорный слуга. И я могу рассказать об этой ситуации, что, называется, из первых уст. Возможно, мой опыт окажется кому-то полезным – не я первая и не я последняя в списке мошенников. Увы. Но всё ли делают банки для защиты интересов своих клиентов?
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У меня с карты Халыка украли деньги.
Это не мошенничество, это ограбление среди бела дня.
Итак, я живу в Испании, но у меня есть казахстанская банковская карта.
Эта карта Халык (Visa, все как положено) была какой-то полукартой. Если в магазинах я ею могла расплачиваться свободно, то интернет-платежи совершить с её помощью случалось нечасто. Да, Amazon и Aliеxpress её принимали, а, например, купить ж\д или авиабилеты в интернете не могла. Платежи не проходили. Я особо не роптала, смирилась с этой данностью. Думала: так надо!
Так вот, эту полукарту очень эффективно сцедили мошенники.
Обнаружила я это случайно. Каких-то два странных платежа оказались в обработке. Причём, они сделаны два вечера подряд, 15 и 16 июля. На очень крупные суммы, в фунтах стерлингов. Какая-то неведомая мне компания Edel Optic сначала списала 617,95, а потом 223,2 фунта стерлингов.
Сначала я подумала, что у меня сбился «оптический прицел». В следующее мгновение заподозрила, что у системы случился глюк. Ну ведь такого не может быть?!
Через минуту я уже звонила на скайп в банк, чтобы потребовать срочно заблокировать эти операции и заодно рассказать, что двумя-тремя днями раньше с моего счёта уже были украдены деньги ещё двумя компаниями — Dockside Apartaments и Booking www.Travelin1.
И что вы думаете? В колл-центре мне сказали, что хотя платежи и в обработке, а приостановить или отменить эти платежи банк не может! Тысяча чертей!!! То есть, банк фактически не препятствует мошенникам завершить их чёрное дело.
Это странно. В Испании, например, можно отменить любой платеж, если он не завершен, по одному звонку в банк — тебя банк идентифицирует и тут же отменяет операции. Очень часто банк возвращает деньги, если прошла неделя -две, если владелец карты не согласен с тем или иным списанием денег. Причём, в данном случае речь идёт не о каких-то несанкционированных операциях, а, например, платежах за свет, воду, связь. О случаях мошенничества и кражи денег с карты или со счета я даже не слышала. И это при том, что я имею испанскую банковскую карту уже пять лет, пользуюсь интернет-банкингом когда мне вздумается, провожу интернет-платежи на любые суммы и ни разу (!) за эти годы банковская система не просила меня сменить пароль!!! Миллион воскликов!
В казахстанском хоумбанке это нужно делать с завидной регулярностью, нельзя повторять предыдущие пароли, нельзя их чередовать и пр., пр. Но, как видим, это не спасает клиентов от мошеннических операций.
Так вот, в итоге Халык банк заблокировал карточку (меня ненастойчиво спрашивали, надо ли блокировать по факту мошенничества — я настояла на этом). Мне сказали, что будет проведено расследование (примерно 2 недели). И даже, на минуточку, не попросили написать заявление (я несколько раз переспросила, но мне сказали, дескать, не надо) и назвать операции, которые я считаю подозрительными (на самом деле они не подозрительные, а де-факто преступные). Я сама их назвала менеджеру, попросила отметить это.
Потом последовали выходные дни, первый шок у меня прошел, и я поняла, что написать заявление нужно обязательно!!! А то как-то странно получается: расследование без заявления. Будет ли оно таким, как я ожидаю? Будут ли возвращены деньги на счёт?
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Надо ли говорить о том, насколько эта ситуация выбила меня из колеи, сколько отняла времени и денег дополнительно?
Почти 700 тысяч украдены. Я нахожусь в Испании. Мне нужно найти человека в Алматы, который бы занялся решением моих проблем (сходить в банк, не единожды, а неисчислимое количество раз, отнести мое заявление, подать заявку на выпуск новой карты, сдать скомпрометированную карту в банк как доказательство того, что она не была потеряна или украдена, написать заявление о переводе остатка на новый счет и т.д.), съездить в консульство РК в Мадрид, чтобы оформить доверенность.
Понимая, что дело о мошенничестве непростое, я уже начала собирать документы о своих понесенных расходах, чтобы предъявить их банку в суде, если похищенные деньги не будут возвращены на мой счет.
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Итак, 20 июля я написала в Фейсбук в подробностях историю, как все случилось. И теперь, когда мне банк удосужился прислать ответ, я поняла очень важную вещь.
Банк изначально не просил писать заявления о мошеннических транзакциях потому, что он и не собирался расследовать неприятный инцидент!
Но я все-таки написала заявление на имя главы банка Умут Шаяхметовой, изложив все детали воровства моих денег с карты банка.
Более того, я заполнила специальный бланк (это тоже заявление, но по форме) и отправила в банк.
Банк добросовестно мои заявления зарегистрировал и – бессовестно – ответил уже через неделю, не проводя никаких (!!!) расследований.
Мои заявления были зарегистрированы 22 и 23 июля с.г., а уже 31 июля (!) начальник Центра розничного бизнеса А. Китибаева подписала филькину грамоту в мой адрес.
Дескать, «операции прошли успешно, т.к. по Вашей карте разрешено проведение интернет-транзакций на сумму до 1 000 USD в сутки».
Стоп, дорогие сотрудники Народного банка! То, что операции разрешены, это не предлог воровать деньги с карточки! И не кажется ли вам, если клиент опротестовывает конкретные операции, к которым отношения не имеет, то это серьезный повод для двух видов расследования.
Первое: значит, система безопасности банка небезупречна, есть уязвимости, которыми и воспользовались в данном случае мошенники. Перекладывая вину на владельца карты, банк таким образом ставит под удар тысячи своих клиентов, потому как усиливать систему безопасности он не планирует.
Второе: он обязан провести полное и квалифицированное расследование, с применением прописанной международной платежной системой VISA процедуры chargeback. Если госпожа Китибаева и ее сотрудники не знают, что это такое – хоть бы погуглили.
Суть chargeback в том, что в течение 180 дней можно вернуть деньги даже в том случае, если владелец карты оплатил товары или услуги, а контрагент свои обещания не выполнил. А в случаях с мошенническими транзакциями эта процедура обязательна для банка-эмитента! И пострадавший клиент банка отнюдь не обязан доказывать, что в том, что случилось, нет его вины. Это бенефициары-мошенники должны доказать, что они правомочно провели соответствующие операции.
В общем-то, все просто. И для этого требуются некоторые усилия от банка-эмитента, в данном случае, Народного банка: инициировать расследование. И для того, чтобы получить какие-то внятные результаты этого расследования, недели, конечно, очень мало.
Понимая это, банк протянул еще недельку (видимо, для приличия) и прислал мне ответ только 6 августа.
В то же время моему доверенному лицу сотрудник банка, вручая официальный ответ, относительно шансов возврата денег однозначно и безапелляционно сказал: «Даже не надейтесь!».
В тот момент я была в ярости. Это нормально: совершенно ничего не сделать для защиты клиента и обвинить его в том, что случилось?
Но сдаваться я не собиралась…
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