Мошенники атакуют: испытано на себе. Часть 1

С пластиковой карты нашего журналиста мошенники украли около 700 тыс. тенге. Что говорит банк? Есть ли хоть малейший шанс вернуть похищенные средства?

Если вдруг твоими деньгами заинтересовались мошенники. Если они сумели вывести довольно крупную сумму – около 700 тыс. тенге. Если ты решаешь действовать, а не ждать с моря погоды. В общем, ты имеешь все шансы стать «звездой интернета».

Не кто-то абстрактный, и, возможной, фейковый, стал героем многочисленных публикаций СМИ о крупном мошенничестве, а я, ваш покорный слуга. И я могу рассказать об этой ситуации, что, называется, из первых уст. Возможно, мой опыт окажется кому-то полезным – не я первая и не я последняя в списке мошенников. Увы. Но всё ли делают банки для защиты интересов своих клиентов?

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У меня с карты Халыка украли деньги.

Это не мошенничество, это ограбление среди бела дня.

Итак, я живу в Испании, но у меня есть казахстанская банковская карта.

Эта карта Халык (Visa, все как положено) была какой-то полукартой. Если в магазинах я ею могла расплачиваться свободно, то интернет-платежи совершить с её помощью случалось нечасто. Да, Amazon и Aliеxpress её принимали, а, например, купить ж\д или авиабилеты в интернете не могла. Платежи не проходили. Я особо не роптала, смирилась с этой данностью. Думала: так надо!

Так вот, эту полукарту очень эффективно сцедили мошенники.

Обнаружила я это случайно. Каких-то два странных платежа оказались в обработке. Причём, они сделаны два вечера подряд, 15 и 16 июля. На очень крупные суммы, в фунтах стерлингов. Какая-то неведомая мне компания Edel Optic сначала списала 617,95, а потом 223,2 фунта стерлингов.

Сначала я подумала, что у меня сбился «оптический прицел». В следующее мгновение заподозрила, что у системы случился глюк. Ну ведь такого не может быть?!

Через минуту я уже звонила на скайп в банк, чтобы потребовать срочно заблокировать эти операции и заодно рассказать, что двумя-тремя днями раньше с моего счёта уже были украдены деньги ещё двумя компаниями — Dockside Apartaments и Booking www.Travelin1.

И что вы думаете? В колл-центре мне сказали, что хотя платежи и в обработке, а приостановить или отменить эти платежи банк не может! Тысяча чертей!!! То есть, банк фактически не препятствует мошенникам завершить их чёрное дело.

Это странно. В Испании, например, можно отменить любой платеж, если он не завершен, по одному звонку в банк — тебя банк идентифицирует и тут же отменяет операции. Очень часто банк возвращает деньги, если прошла неделя -две, если владелец карты не согласен с тем или иным списанием денег. Причём, в данном случае речь идёт не о каких-то несанкционированных операциях, а, например, платежах за свет, воду, связь. О случаях мошенничества и кражи денег с карты или со счета я даже не слышала. И это при том, что я имею испанскую банковскую карту уже пять лет, пользуюсь интернет-банкингом когда мне вздумается, провожу интернет-платежи на любые суммы и ни разу (!) за эти годы банковская система не просила меня сменить пароль!!! Миллион воскликов!

В казахстанском хоумбанке это нужно делать с завидной регулярностью, нельзя повторять предыдущие пароли, нельзя их чередовать и пр., пр. Но, как видим, это не спасает клиентов от мошеннических операций.

Так вот, в итоге Халык банк заблокировал карточку (меня ненастойчиво спрашивали, надо ли блокировать по факту мошенничества — я настояла на этом). Мне сказали, что будет проведено расследование (примерно 2 недели). И даже, на минуточку, не попросили написать заявление (я несколько раз переспросила, но мне сказали, дескать, не надо) и назвать операции, которые я считаю подозрительными (на самом деле они не подозрительные, а де-факто преступные). Я сама их назвала менеджеру, попросила отметить это.

Потом последовали выходные дни, первый шок у меня прошел, и я поняла, что написать заявление нужно обязательно!!! А то как-то странно получается: расследование без заявления. Будет ли оно таким, как я ожидаю? Будут ли возвращены деньги на счёт?

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Надо ли говорить о том, насколько эта ситуация выбила меня из колеи, сколько отняла времени и денег дополнительно?

Почти 700 тысяч украдены. Я нахожусь в Испании. Мне нужно найти человека в Алматы, который бы занялся решением моих проблем (сходить в банк, не единожды, а неисчислимое количество раз, отнести мое заявление, подать заявку на выпуск новой карты, сдать скомпрометированную карту в банк как доказательство того, что она не была потеряна или украдена, написать заявление о переводе остатка на новый счет и т.д.), съездить в консульство РК в Мадрид, чтобы оформить доверенность.

Понимая, что дело о мошенничестве непростое, я уже начала собирать документы о своих понесенных расходах, чтобы предъявить их банку в суде, если похищенные деньги не будут возвращены на мой счет.

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Итак, 20 июля я написала в Фейсбук в подробностях историю, как все случилось. И теперь, когда мне банк удосужился прислать ответ, я поняла очень важную вещь.

Банк изначально не просил писать заявления о мошеннических транзакциях потому, что он и не собирался расследовать неприятный инцидент!

Но я все-таки написала заявление на имя главы банка Умут Шаяхметовой, изложив все детали воровства моих денег с карты банка.

Более того, я заполнила специальный бланк (это тоже заявление, но по форме) и отправила в банк.

Банк добросовестно мои заявления зарегистрировал и – бессовестно – ответил уже через неделю, не проводя никаких (!!!) расследований.

Мои заявления были зарегистрированы 22 и 23 июля с.г., а уже 31 июля (!) начальник Центра розничного бизнеса А. Китибаева подписала филькину грамоту в мой адрес.

Дескать, «операции прошли успешно, т.к. по Вашей карте разрешено проведение интернет-транзакций на сумму до 1 000 USD в сутки».

Стоп, дорогие сотрудники Народного банка! То, что операции разрешены, это не предлог воровать деньги с карточки! И не кажется ли вам, если клиент опротестовывает конкретные операции, к которым отношения не имеет, то это серьезный повод для двух видов расследования.

Первое: значит, система безопасности банка небезупречна, есть уязвимости, которыми и воспользовались в данном случае мошенники. Перекладывая вину на владельца карты, банк таким образом ставит под удар тысячи своих клиентов, потому как усиливать систему безопасности он не планирует.

Второе: он обязан провести полное и квалифицированное расследование, с применением прописанной международной платежной системой VISA процедуры chargeback. Если госпожа Китибаева и ее сотрудники не знают, что это такое – хоть бы погуглили.

Суть chargeback в том, что в течение 180 дней можно вернуть деньги даже в том случае, если владелец карты оплатил товары или услуги, а контрагент свои обещания не выполнил. А в случаях с мошенническими транзакциями эта процедура обязательна для банка-эмитента! И пострадавший клиент банка отнюдь не обязан доказывать, что в том, что случилось, нет его вины. Это бенефициары-мошенники должны доказать, что они правомочно провели соответствующие операции.

В общем-то, все просто. И для этого требуются некоторые усилия от банка-эмитента, в данном случае, Народного банка: инициировать расследование. И для того, чтобы получить какие-то внятные результаты этого расследования, недели, конечно, очень мало.

Понимая это, банк протянул еще недельку (видимо, для приличия) и прислал мне ответ только 6 августа.

В то же время моему доверенному лицу сотрудник банка, вручая официальный ответ, относительно шансов возврата денег однозначно и безапелляционно сказал: «Даже не надейтесь!».

В тот момент я была в ярости. Это нормально: совершенно ничего не сделать для защиты клиента и обвинить его в том, что случилось?

Но сдаваться я не собиралась…

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