Предел ипотеки по программе «7-20-25» ограничивает участие молодых семей

Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Предельная сумма ипотечного кредита по программе «7-20-25» ограничивает участие молодых семей, заявила президент Объединенной ассоциации риелторов Казахстана (ОАРК) Лариса Степаненко.

«Программа «7-20-25» влияет на рынок первичной недвижимости. Несовершенство этой программы доказано тем, что кредит по программе ограничен в Алматы, столице, Актау и Атырау суммой Т25 млн, по регионам – Т20 млн», — оценила Степаненко результаты воздействия государственной ипотечной программы на рынок для МИА КазТАГ.

По ее словам, возникло несоответствие предельных сумм по программе со стоимостью новых квартир.

«Застройщики, строящие массово, с большой квадратурой – на выходе цену (на такие квартиры – КазТАГ) получаем гораздо выше этих ограничений, выше Т20 млн. А у нас основными покупателями, в основном одно-двухкомнатных квартир, квартир с небольшой эконом-площадью, являются молодые семьи. У застройщиков таких площадей не находится», — говорит глава ассоциации.

Однако сейчас несовершенство программы «7-20-25», по ее мнению, сглажено появлением другой программы ипотеки.

«Программа «7-20-25» дала несовершенство, поэтому появилась «Баспана хит» (программа ипотеки первичного и вторичного жилья организации «Баспана» – оператора госпрограммы «7-20-25» – КазТАГ), позволяющая купить «вторичку». Теперь мы можем предлагать клиентам «вторичку», которая ниже по цене, подходит под эту программу», — поясняет риелтор.

До конца года, продолжает она, на первичном рынке наблюдается стабильность у застройщиков. Квартиры у этих компаний покупают люди, более зрелые по возрасту, более состоятельные.

«Однако сегмент эконом класса остается неудовлетворенным и достаточно высоким (по ценам – КазТАГ)», — заключает Степаненко.

Как сообщалось, на начало июля, с момента запуска программы «7-20-25», ипотечные займы, по данным Национального банка, получили 7645 семей на сумму Т89 млрд.