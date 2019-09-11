Навязываемые странам МВФ меры жесткой экономии ведут к нарушениям прав человека – ООН

Алматы. 11 сентября. КазТАГ – Навязываемые странам Международным валютным фондом (МВФ) меры жесткой экономии ведут к нарушениям прав человека, сообщает пресс-служба ООН.

«Меры жесткой экономии, которые навязываются странам международными финансовыми институтами, такими как МВФ, часто приводят к нарушениям прав человека. Речь идет о трудовых правах, праве на питание, жилье и социальном обеспечении», — сообщили в ООН в среду со ссылкой на заявление независимого правозащитника Организации Хуана Пабло Богославского.

Ожидается, что в октябре он представит генеральной ассамблее ООН подробный доклад о влиянии мер налогово-бюджетной консолидации на экономическое развитие и права человека.

«Хотя меры жесткой экономии могут служить важным инструментом сдерживания нерациональной растраты ресурсов, не стоит забывать о том, что они по-разному влияют на разные слои населения», — сказал Богославский.

Он подчеркнул, что такие меры негативно сказываются, в первую очередь, на самых беззащитных группах населения.

«К сожалению, меры жесткой экономии часто ведут к сокращению продовольственных субсидий, а также к сокращению финансирования важнейших социальных услуг. Они негативно отражаются на размере зарплат и социальных инвестициях в жилье, инфраструктуру, здравоохранение и образование», — отметил эксперт ООН.

По его словам, меры жесткой экономии при этом не предполагают ограничений на выплату госдолга национальным и международным кредиторам – наоборот, выплаты процентов по кредитам увеличиваются.

«Это жесткая экономия для бедных, но не для кредиторов», — подчеркнул независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности и правам человека.

Один из примеров, который эксперт приводит в своем докладе, – кредитное соглашение МВФ и Украины, предусматривающее проведение определенных реформ и выполнения ряда условий, в том числе – проведение приватизации значительного числа государственных предприятий.

«В условиях приватизации под угрозой может оказаться доступ к целому ряду услуг, включая такие жизненно важные услуги, как водоснабжение и энергоснабжение. А сокращение субсидий – например, на газ и топливо – может негативно сказаться на уровне жизни населения и реализации его базовых экономических, социальных и культурных прав», — указал спикер.

Как отметил правозащитник ООН, вопреки утверждениям о том, что меры жесткой экономии стимулируют экономический рост, «они не способствуют восстановлению экономики, а, наоборот, ведут к нежелательным последствиями, в том числе – снижению темпов роста ВВП».

«Осуществление мер налогово-бюджетной консолидации часто влечет за собой рост неравенства и безработицы. Как отмечают в МВФ, меры налогово-бюджетной консолидации, осуществлявшиеся в 17 странах – членах Организации экономического сотрудничества и развития – в период с 1978 по 2009 год, не только привели в долгосрочной перспективе к снижению заработной платы и способствовали росту безработицы, но и существенно углубили структурное неравенство», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что, хотя главным гарантом соблюдения прав человека является государство, международные финансовые институты, которые рекомендуют властям стран принимать меры жесткой экономии, также должны нести ответственность за происходящее.

«Если международные финансовые институты можно привлечь к ответственности за ущерб от строительства дамбы, которая была создана на их средства, то почему нельзя их привлечь к ответственности за нарушения прав человека, вызванные регрессивной экономической политикой?» — сказал Богославский.