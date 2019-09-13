Алматы. 13 сентября. КазТАГ — Землетрясение силой 3,6 балла зарегистрировано в Алматинской области, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 сентября в 22 час. 28 мин. 41 сек. Алматинского времени (13 сентября в 16 час. 28 мин. 41 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 230 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана (в 38 км на юго-запад от Нарынкола в Алматинской области – КазТАГ). Энергетический класс землетрясения 8,8. Магнитуда MPV 3,6», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, координаты эпицентра 42.55° с.ш. 79.58° в.д., глубина 10 км.

Отмечается, что сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.