Нур-Султан. 14 сентября. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются местами лишь на севере, востоке и юге Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на севере, востоке и юге республики ожидается неустойчивый характер погоды – местами дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман на юге усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура днем +20+22, ночью +9+11.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +9+11.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +14+16.

В Туркестанской области днем местами ожидается дождь, местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами возможен град, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22, ночью +3+8.

В Кызылординской области днем местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +10+15.

В Акмолинской области местами ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +18+23, ночью +6+11.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, на западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +21+26, ночью +8+13.

В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается небольшой дождь, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +18+23, ночью +6+11.

В Павлодарской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +17+22, ночью +4+9.

В Карагандинской области ночью и утром местами ожидается туман, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +3+8.

В Жамбылской области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Актюбинской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +5+10.

В Западно-Казахстанской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Атырауской области на западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Мангистауской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой. Днем +22+27, ночью +15+20.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики в связи с прогнозом дождей, местами сильных ожидается подъем уровня воды. В гидрологическом режиме рек равнинных территорий изменений не ожидается», — добавили синоптики.