Нур-Султан. 14 сентября. КазТАГ – Четверо военных пострадали в результате хлопка на складе боеприпасов в Арысе, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«Сегодня на территории города Арыс при выполнении военнослужащими плановых работ по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов произошел хлопок. В результате четверо военнослужащих контрактной службы, выполнявших работы по ликвидации последствий ЧП, получили ранения. Все они доставлены военным бортом в военный клинический госпиталь министерства обороны РК в Алматы», — сообщили в оборонном ведомстве в субботу.

Военная полиция начала по факту инцидента проверку.

«Безопасности мирным жителям ничего не угрожает, ситуация находится под контролем. Напомним, что после очистки территории города и прилегающих к объектам хранения боеприпасов территорий, основная часть фрагментов боеприпасов находится на территории части и не представляет опасности мирным жителям», — заверили в минобороны.

В ведомстве отметили, что «работа военнослужащих внутри воинской части по сбору и ликвидации фрагментов боеприпасов требует определенного времени».

«Министерство обороны напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно обратиться по номеру 102, никаких действий самостоятельно не предпринимать», — сказано в сообщении.

Напомним, 24 июня в 09.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан 8-летний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

15 июля президент Токаев объявил в связи с инцидентом в Арысе министру обороны Нурлану Ермекбаеву строгий выговор. Также глава государства поручил 17 июля генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову «обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе и привлечь к ответственности всех виновных лиц».

7 августа Токаев уволил из-за инцидента в Арысе бывшего министра обороны РК Сакена Жасузакова из системы Вооруженных сил (ВС). Первому заместителю министра обороны – начальнику генерального штаба ВС РК Мурату Бектанову, бывшему первому заместителю министра обороны – начальнику генштаба ВС РК Мурату Майкееву, а также бывшему заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову были объявлены строгие выговоры.

23 августа военно-следственным управлением следственного департамента МВД по уголовному делу по факту взрыва на арсенале в Арысе были задержаны командир воинской части и его заместитель – начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов. Они подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 462 (нарушение правил обращения с взрывчатыми веществами) и части 2 статьи 453 (халатность, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. В тот же день судом Арысского района Туркестанской области в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца.