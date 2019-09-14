Освобождающие от ответственности за взяточничество поправки намерены внести в УК РК

Нур-Султан. 14 сентября. КазТАГ – Освобождающие от ответственности за взяточничество поправки намерены внести в Уголовный кодекс Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В статье 366 (УК РК, «получение взятки» – КазТАГ) примечание изложить в следующей редакции: «(…) 2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, не влечет уголовную ответственность лица, указанного в части первой настоящей статьи, если оно совершено в рамках проверки указанного лица на добропорядочность, проведенной (проводимой) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», — говорится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

Схожие дополнения хотят внести в примечание статьи 367 (дача взятки) УК РК: «Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны лица, указанного в части 1 статьи 366 настоящего Кодекса, или если это лицо добровольно сообщило правоохранительному или специальному государственному органу о даче взятки» и «Не влечет уголовную ответственность деяние, предусмотренное настоящей статьей, если оно совершено в рамках проверки лица, указанного в части 1 статьи 366 настоящего Кодекса, на добропорядочность, проведенной (проводимой) в соответствии с законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

«Статью 417 (УК РК, провокация коммерческого подкупа либо взяточничества – КазТАГ) дополнить примечанием следующего содержания: «Примечание. Не влечет уголовную ответственность деяние, предусмотренное настоящей статьей, если оно совершено в рамках проверки лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица, либо должностного лица, либо лица, занимающего ответственную государственную должность, на добропорядочность, проведенной (проводимой) в соответствии с законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», — сказано в документе.

Ожидается, что проверку на добропорядочность будут проводить с санкции следственного судьи. Соответствующие поправки намерены внести в Уголовно-процессуальный кодекс Казахстана.

Проект поправок вынесен на публичное обсуждение до 27 сентября.