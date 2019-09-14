Погибшие в Арысе военнослужащие удостоились госнаград посмертно

Нур-Султан. 14 сентября. КазТАГ – Погибшие в Арысе военнослужащие удостоились государственных наград посмертно, сообщает пресс-служба министерства обороны.

«Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев в ходе еженедельной поездки в город Арыс вручил государственные награды семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Арысе 24 июня 2019 года. Указом президента – Верховного главнокомандующего ВС РК от 7 августа 2019 года «О награждении государственными наградами» за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами «Айбын» II степени посмертно награждены старший сержант Бауыржан Алимбеков и сержант Абдикул Ахметов», — говорится в сообщении в субботу.

В минобороны подчеркнули, что военнослужащие принимали участие в тушении пожара на складе боеприпасов и достойно исполнили свой воинский долг.

«Абдикул и Бауыржан служили в одной войсковой части, по службе характеризовались исключительно положительно, были ответственными и инициативными, в рамках своих должностных обязанностей всегда с высокой ответственностью подходили к выполнению поставленных задач. Сослуживцы вспоминают профессионализм, с которым каждый из них подходил к своим служебным обязанностям, а также общительность и отзывчивость в общении с коллективом. Погибших военнослужащих почтили минутой молчания. В память о своих боевых товарищах торжественным маршем прошагал личный состав войсковых частей Арыса», — добавили в оборонном ведомстве Казахстана.

Напомним, 24 июня в 09.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан 8-летний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

15 июля президент Токаев объявил в связи с инцидентом в Арысе министру обороны Нурлану Ермекбаеву строгий выговор. Также глава государства поручил 17 июля генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову «обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе и привлечь к ответственности всех виновных лиц».

7 августа Токаев уволил из-за инцидента в Арысе бывшего министра обороны РК Сакена Жасузакова из системы Вооруженных сил (ВС). Первому заместителю министра обороны – начальнику генерального штаба ВС РК Мурату Бектанову, бывшему первому заместителю министра обороны – начальнику генштаба ВС РК Мурату Майкееву, а также бывшему заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову были объявлены строгие выговоры.

23 августа военно-следственным управлением следственного департамента МВД по уголовному делу по факту взрыва на арсенале в Арысе были задержаны командир воинской части и его заместитель – начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов. Они подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 462 (нарушение правил обращения с взрывчатыми веществами) и части 2 статьи 453 (халатность, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. В тот же день судом Арысского района Туркестанской области в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца.