Нур-Султан. 18 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане катастрофически не хватает пожарных, заявляет депутат мажилиса парламента РК Наринэ Микаелян.

«Начиная с 2014 года в нашей стране было построено 12 пожарных депо, которым была выделена штатная численность в количестве 1490 единиц. Однако в последнее время без убедительных причин не была выделена штатная численность для пожарного депо в Нур-Султане, построенного в 2017 году в рамках подготовки к выставке ЕХРО-2017, а также для введенного в 2018 году пожарного депо в Алматы. Их укомплектование пришлось обеспечить за счет сокращения численности расчетов в других депо и тем самым снизить боеготовность других пожарных частей», — говорится в депутатском запросе Микаелян на имя премьер-министра РК Аскара Мамина в среду.

Также, по данным депутата, в настоящее время в стране насчитывается 239 пожарных подразделений, где расчеты состоят из 2-4 человек при 6 положенных.

Мажилисвумен провела анализ и считает, что в ближайшие время потребность в пожарных значительно увеличится.

«В 2019 году будет введено в строй пять пожарных депо – в Нур-Султане, Атырау, Актобе. В 2020-2021 годах будет завершено строительство трех депо, в 2022 еще двух – в городах Шымкент, Уральск, Ленгер, Актобе, пос. Баскудук Мангистауской области. Также в городе Нуркент Алматинской области в конце текущего года планируется передача с баланса КТЖ в республиканскую собственность еще одного пожарного депо, для которого штатная численность не выделена. Одновременно в рамках госпрограммы развития туристической отрасли на 2019-2025 годы и иных программ развития территорий планируется строительство еще пяти спасательных подразделений, которым потребуется 205 единиц личного состава. Но решение о выделении этой численности также не принято. Вопрос недоукомплектованности личного состава пожарных расчетов стал крайне затруднительным», — полагает Микаелян.

По ее расчетам, министерство нацэкономики и министерство финансов совместно с министерством внутренних дел должны предусмотреть увеличение лимита штатной численности органов гражданской защиты в ближайшие 4 года на 1733 единицы: 2020 год – 523 единицы, 2021 год – 545 единиц, 2022 – 439 единиц, 2023 – 226 единиц.