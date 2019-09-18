Что опаснее для нефтянки: дроны или внешние хозяева? 18.09.2019 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 294 0 Олег Егоров о последних потрясениях на нефтяном рынке Похожие материалы: Нефть резко подорожала после атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии Нефть значительно подорожала на ведущих мировых биржах В ближайшее время цену барреля нефти в районе $90 или $100$ мы не увидим «Теперь на повестке дня – политическая либерализация и плюрализм мнений». «Когда закончится эпоха легкой нефти». «Конкурент нефтянки: Казахстан может кормить мясом 2 млрд человек». «Мыть полы у себя в кабинетах стал весь департамент добропорядочности» Развитие газохимии и нефтепереработки