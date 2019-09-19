Алматы должен стать первым в регионе полноценным мега-регионом на 5 млн человек – аким

Алматы. 19 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Алматы должен стать первым в регионе полноценным мега-регионом на 5 млн человек, заявил аким города Бахытжан Сагинтаев.

«Алматы должен отвечать амбициозным вызовам, и решать современные задачи. Цели и стандарты развития нашего города ориентированы на его позиции глобального интегратора, драйвера инновационного развития, первого в регионе полноценного мега-региона на 5 млн человек», — сказал Сагинтаев, выступая на Kazakhstan Growth Forum «Алматы: Видение 2025» в четверг.

По его словам, чтобы наша страна могла войти в 30-ку развитых стран, Алматы должен достичь уровня ведущих мегаполисов.

«Алматы – основной город страны. Уникальность Алматы в том, что он – драйвер развития всего центрально-азиатского региона, в перспективе – деловая и культурная столица всего «Шелкового пути», глобальный интегратор. У нас выгодное географическое положение, посередине трансевразийского торгового коридора «Восток-Запад», который будет ускоренно развиваться. У нас – все возможности стать торгово-логистическим хабом коммуникаций в самом центре делового «шелкового пути», — отметил градоначальник.

Алматы, по мнению акима, должен быть комфортным для жизни, перспективным для бизнеса и удобным с точки зрения коммуникаций.

Сагинтаев назвал семь стратегических ориентиров развития города: мировой город на стыке цивилизаций, «город без окраин», безопасный город, город-сад с высокими стандартами экологии и интеграцией природной и городской среды, деловая столица, центр притяжения инвестиций, технологий и талантов, прогресса и передовых бизнес-практик и, наконец, центр культурного влияния на весь макро-регион.