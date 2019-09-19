«Думаю, что все согласятся, хайп получился оглушительным и охват в интернет-сообществе – солидным»

Сетевые СМИ о дебатах Ертысбаева и Аблязова

Ермухамет Ертысбаев и Мухтар Аблязов. (Иллюстрация: Telegram/Abishev Analytics/eadaily.com/ru)

Данияр МОЛДАБЕКОВ – «Ничего нового. Как прошли дебаты Ермухамета Ертысбаева и Мухтара Аблязова» — С одной стороны противник действующей власти, лидер запрещенного в стране движения, с другой – многолетний советник первого президента. Да и заявленная тема звучала интересно: «Кем стал НАЗАРБАЕВ для Казахстана»? В результате оппоненты подняли самые разные вопросы – от несменяемости власти до Эстонии, страдающей, как считает ЕРТЫСБАЕВ, под гнетом немцев и финнов.

В целом ничего принципиально нового участники этих дебатов не сказали. Оппоненты говорили то, чего от них и ожидали. Единственной – но и не сенсационной – новостью стало то, что Ертысбаева, последние годы служившего дипломатом, приглашали в исполнительную власть, но он отказался, сославшись на усталость.

В то же время сам факт дебатов между Аблязовым, которого власть воспринимала и представляла исключительно как преступника и вора, и Ертысбаевым, многие годы работавшего советником Нурсултана Назрабева, весьма занимателен. Но не более того.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Ертысбаев vs Аблязов: обогреватель против холодильника» — В первую очередь, возникает вопрос – а кто был инициатором данного диспута? Судя по всему, АБЛЯЗОВ с нескрываемым удовольствием и мысленным потиранием рук согласился на это. ЕРТЫСБАЕВ всячески отнекивался от того, что это была его идея, хотя в самом конце баттла он проговорился, что очень хотел дать отпор своему оппоненту, который два с половиной года говорит в плане монолога и никто ему ничего в ответ сказать не может. Зная Ермухамета Кабидиновича, можно лишь удостовериться в нашей предварительной версии – его срочное (за два месяца до пенсии) возвращение на родину связано именно с какой-то срочной необходимостью стать представителем Акорды в социальных сетях. Его комментарий о том, что это было чисто собственное желание (уйти с государственной службы) было даже менее правдоподобным, чем его заявление об отсутствии в природе казахских гастарбайтеров и очень плохой жизни бедных эстонцев.

Здесь нужно напомнить, что в августе Ноль-Первый, кроме всего прочего, заявил о необходимости противостоять критике в социальных сетях, призывая найти тех, кто это может сделать. А Ноль-Второй об этом намекал и прямо говорил все время своего президентства. И в итоге почему-то не нашлось ничего лучшего, чем вытащить, будем честными, морально и физически устаревшего Ермухамета Ертысбаева. Как бы мы к нему ни относились, но это так – время Ертысбаева прошло вместе со временем «Свободы Слова» и «Республики» вместе с Абиловым и даже Аблязовым десятилетней давности.

Если все, что может представить власть против нарастающего виртуального протеста в социальных сетях – это Ермухамет Кабидинович, то даже как-то обидно становится. Ведь даже те робкие шаги, выдаваемые за либерализацию, вместо одобрения и поддержки определенной частью общества, вызывают обратный эффект. Если Ертысбаев и заработал какие-то баллы в прошедшем баттле, то в основном это только из прежних симпатий, некой ностальгии и простой гражданской жалости. Немного можно было добавить к его рейтингу от антирейтинга Аблязова, но все равно негусто…

Ертысбаев официально не представляет власть, хотя вряд ли кто-то в это поверит. Точно также можно сказать и про Аблязова – мало кому в голову взбредет, что он представляет всю казахстанскую оппозицию. Но только то, что Ермухамет Кабидинович согласился выступить на поле политического противника и по заведомо проигрышной теме «Кем стал Назарбаев для Казахстана?», уже заслуживает респекта.

Наверное, именно с этих позиций надо исходить, говоря о прошедшем диспуте. Сам же он был не столь интересен. Два монолога с эмоциональными репликами в адрес оппонента и… вроде бы все. Ничего нового. Оба продолжительное время находились (Аблязов находится до сих пор) вне страны и оба, как можно судить по комментариям, равноудалены от политических запросов нынешнего общества. Попунктно рассматривать вопросы, которые поднимались во время дискуссии, скорее всего, не стоит – повторимся, там абсолютно ничего нового нет, даже если вы ни разу не смотрели «прямые эфиры» Аблязова и умудрились не прочитать ни одного интервью с Ертысбаевым. Примерно такая же была реакция общества – в основном, разочарование. Был ли это пиар Аблязова? Однозначного ответа на это нет. Но надо понимать, что практически все, что предпринимает власть в его отношении, так или иначе является его рекламой – начиная с объявления ДВК-2 экстремистской организацией и заканчивая специально открытыми антиаблязовскими страницами в соцсетях. Таким образом можно даже подумать, что это был некий косвенный мессендж Акорды с заявлением, что именно Аблязов был и остается главным оппонентом власти, но с той поправкой, что за официальный стол переговоров его не пригласят никогда.

«Почему Ертысбаев проиграл Аблязову вчистую» — По нашей оценке, вышло то, что уже давно имеет место быть в противостоянии между бывшим владельцем АО «БТА Банк» и казахстанскими властями. Первый их атакует словесно, вторые (в этот раз в лице «соловья Акорды») обвиняют его во всех грехах, но настолько прямолинейно и не убедительно, что этим только помогают Аблязову, который позиционирует себя как представляющий серьезную опасность для властей оппонент, знающий, что нужно сделать, чтобы вывести Казахстан из кризиса.

Важно отметить, что если Мухтар АБЛЯЗОВ выглядел таким же, каким его можно увидеть ежедневно в социальных сетях, то Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ, заработавший свою репутацию «соловья Акорды» в ходе острых внутриполитических баталий в период, когда демократическая оппозиция еще существовала, совершенно не походил сам на себя.

Судя по всему, сытая и спокойная жизнь в ближнем зарубежье в качестве посла Казахстана сначала в Грузии, а потом в Беларуси, не просто расслабила его, но и привела к потере связи с казахстанской реальностью. Соответственно, он попытался повторить мантры государственной пропаганды, что выглядело по-детски наивно и, более того, глупо, учитывая характер потенциальной аудитории.

В связи с публичным поражением Ертысбаева можно предсказать, что у него нет шансов вернуться на более-менее значимую позицию в госаппарате или квазигосударственных структурах. Максимум, что ему «светит» — роль одного из рядовых государственной (провластной) пропагандистской машины, пусть и более заметного чем его коллеги, в силу возраста и прошлых заслуг перед Акордой.

Впрочем, мы не исключаем, что за свое участие в дискуссии Ермухамет Ертысбаев может вообще получить «по шапке». Ведь, как следует из его же слов, за несколько дней до дебатов он встречался с «лидером нации», из чего можно предположить, что именно Нурслутан НАЗАРБАЕВ дал на них санкцию. А «соловей» их проиграл вчистую, то есть доверия не оправдал.

Газиз АБИШЕВ – «Ертысбаев VS Аблязов: публичные дебаты возвращаются в казахстанскую политику» — В Казахстане за долгие годы прошли первые полноценные политические дебаты. Исполнен спектакль был откровенно плохо, но первый блин, как известно, всегда комом.

Отметим, что дебаты состоялись не случайно. Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ, долгие годы бывший глашатаем идей президента, более двадцати лет проведший на государственной службе, включая последние шесть лет в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла, только вернувшись в Казахстан, согласился на дебаты с одним из главных врагов действующего режима не случайно. Интернет в часы дебатов не глушили не случайно. Средства массовой информации и социальные сети растрезвонили о предстоящей схватке в прямом эфире не случайно. Это было обдуманное взвешенное решение. А потому то, почему оно было принято, видится более интересным, чем то, из чего состояли прошедшие дебаты.

Касательно содержания дебатов, то оно было предсказуемо. Мухтар АБЛЯЗОВ, вот уже несколько лет выступающий несколько раз неделю с прямыми эфирами в YouTube, Facebook и Instagram, повторил привычные тезисы: режим коррумпирован, вся власть в стране принадлежит Назарбаеву, политической конкуренции нет, экономика стагнирует, квалификации, смелости и воли на проведение необходимых реформ хватит только ему, Аблязову. Ермухамет Ертысбаев отвечал: Казахстан дружит со всеми странами мира, не вступая ни в какие конфликты, граждане заметно богаче жителей других постсоветских стран, оппозиция сама виновата – никак не может объединиться.

Выходя на публичную схватку с Аблязовым, Ертысбаев дает сигнал всему государственному аппарату: атаковать Аблязова с помощью официально одобренных аргументов можно и нужно. Те, кто правильно истолкует сигнал, должны последовать примеру Ертысбаева, прервать молчание и начать атаковать Аблязова. Если весь политический класс, начиная от вице-министров и заместителей акимов и дальше вверх по политической лестнице, начнёт открыто критиковать Аблязова по нуротановским методичкам, то Аблязов уже не сможет утверждать, что борется с Назарбаевым и его приближёнными. Плотная антиаблязовская риторика свяжет политических служащих воедино, отрезав им пути к потенциальному коллаборационизму. У Аблязова будут сотни микроконфликтов с мелкими чиновниками, и он, согласно этому замыслу, должен будет погибнуть от тысячи порезов (в политическом смысле, конечно).

Как бы то ни было, прошедшими дебатами процесс вряд ли завершится. В соседней России политическая дискуссия в публичном пространстве продвинулась далеко вперёд, обсуждение ведётся на совершенно ином, более качественном уровне. А Казахстан, значительно погруженный в российское информационное пространство, не может не перенимать тренды, формирующиеся в РФ. Страну скорее всего ожидает всплеск политических дебатов, тем более что первый шаг уже сделан.

Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «О дебатах и не только» — Тринадцатого сентября состоялись мои так называемые дебаты с беглым банкиром АБЛЯЗОВЫМ. Хочу особо подчеркнуть, что проведение «дуэли» с Аблязовым было исключительно моей затеей. Никакого отношения власть к этому событию не имела. Чиновники от власти резонно говорили мне, что с вором, финансовым мошенником и организатором заказного убийства нельзя садиться за один стол. Я теперь свободный человек и решил сделать иначе. Теперь хочу объяснить логику этого решения.

Мне нужно было громкое публичное событие, имеющее широкий общественный резонанс, чтобы я смог обратить внимание власти и общества на важнейшую проблему современности, а именно: причинно-следственную связь интернета и протестов. Думаю, что все согласятся, хайп получился оглушительным и охват в интернет-сообществе – солидным…

Причинно-следственная связь между расширением социальных сетей и ростом протестных настроений очевидна и это в перспективе может завершиться трагически. Например, российский эксперт Андрей МИРОШНИЧЕНКО считает, что во многих странах пройдет новая волна протестов, она сокрушит несколько государств, перекроит карту мира и даже нанесет существенный урон самому принципу национального государства. Я разделяю это мнение. И не понимаю позицию властей Франции, которые укрывают на своей территории беглого банкира и преступника, открыто и публично призывающего совершить государственный переворот в Казахстане, формируя антивластные и конфронтационные настроения в обществе. Может, это французская традиция?..

Дальнейшие реформы в экономике, строительство социального государства, политическая модернизация через президентство Касым-Жомарта ТОКАЕВА не имеют альтернативы. Подавляющее большинство многонационального казахстанского народа поддерживает стратегический курс Елбасы Назарбаева и его преемника – Президента Токаева. А демократия – это власть большинства. Несколько тысяч оголтелых аблязовцев, готовые выйти 21 сентября на несанкционированные митинги, должны знать, что они вне закона, что они встали на путь разрушения многовековой мечты казахов – независимого Казахстана. Кнопочные шайтаны в интернете, лихорадочно набирающие тексты с призывом «выходим и сметем эту власть» должны знать, что в случае массовых беспорядков они ответят за свои антинародные и антигосударственные призывы и понесут самое суровое наказание…

По существу, Казахстану объявлена информационная и идеологическая война, которая может перейти в практическую плоскость «цветной революции», хаоса, беспорядков. Власть, народ, общество должны принять эти новые угрозы во всеоружии и не давать себя использовать.

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