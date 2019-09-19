Нур-Султан. 19 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил отказаться от слова «оралман» в пользу термина «қандас», передает корреспондент агентства.

«Как я говорил ранее, надо отказаться от слова «оралман» в отношении вернувшихся на историческую родину казахов в пользу термина «қандас» (прямой перевод с казахского на русский «единокровец» – КазТАГ)», — сообщил Токаев в социальной сети в четверг.

По его мнению, народу, знающему семерых отцов, идет понятие «қандас».

Напомним, 27 июня вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ахмади Сарбасов на презентации законопроекта по вопросам регулирования миграционных процессов в мажилисе сообщил, что в Казахстане намерены изменить определение термина «оралман». По его словам, понятие «оралман» будет изложено в новой редакции, согласно которой главным критерием будет факт, что этнический казах ранее не состоял в гражданстве РК.

По данным министерства труда и социальной защиты населения РК, на сегодняшний день (с 1991 года) в Казахстан вернулись и получили статус оралмана 307,3 тыс. семей или 1,046 млн этнических казахов.