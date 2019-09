Эр-Рияд, несмотря на то, что он располагает третьим крупнейшим в мире военным бюджетом и решительной поддержкой со стороны США, проглядел надвигающуюся атаку хуситов

Французский еженедельный экономический журнал Challenges опубликовал аналитическую статью Венсана Ламижона под названием «Attaques de drones: l’incroyable Pearl Harbor saoudien» — «Атаки беспилотных летательных аппаратов: невероятный саудовский Перл-Харбор».

В предисловии к ней говорится так: «Эр-Рияд, несмотря на то, что он располагает третьим крупнейшим в мире военным бюджетом и решительной поддержкой со стороны США, проглядел надвигающуюся атаку хуситов с использованием беспилотных летательных аппаратов и/или ракет на стратегические объекты. Уму не постижимый признак слабости».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Колосс на глиняных ногах. Таково преобладающее мнение о Саудовской Аравии сейчас, спустя несколько дней после атак на два нефтяных объекта саудовского гиганта Aramco в Абкаике и Хураисе, ответственность за которые взяли на себя мятежники-хуситы из Йемена. Конкретный характер этих ударов до сих пор не определен.

Начиная с 14 сентября, Эр-Рияд заявлял об однократной атаке дронов. Другие говорят о нападении с использованием беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Нет единства мнений даже по вопросу о том, кем и откуда именно был нанесен этот воздушный удар. Различные более—менее достоверные источники в этой связи упоминают Йемен, Ирак или Иран.

Одно можно сказать наверняка: атака оказалась точно выверенной. Эти удары с воздуха, уже называемые некоторыми саудовским Перл-Харбором, привели к сокращению компанией Aramco объемов своих поставок сырой нефти на 5,7 миллиона баррелей в день или же, иначе говоря, примерно на 50 процентов.

Столь огромный урон порождает серьезные вопросы. По данным шведского аналитического центра SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute — Стокгольмский институт исследования проблем мира), Саудовская Аравия с показателем $67,6 миллиарда занимает третье место в мире по объему военных расходов, уступая Соединенным Штатам Америки и Китаю, но опережая Индию, Францию, Россию и Великобританию. По данным базирующегося в Лондоне аналитического агентства IHS Markit, она, закупив в 2018 году у иностранных поставщиков оружия на $7,8 миллиарда, сделалась крупнейшим в мире импортером вооружений. Страна располагает системами противовоздушной обороны различных типов и с различными диапазонами поражения целей. В их числе – американские зенитные ракетные комплексы Hawk и Patriot, а также французский зенитный ракетный комплекс Shahine/Crotale производства фирмы Thales. Для обеспечения большей надежности в деле защиты своего воздушного пространства Эр-Рияд в апреле обзавелся еще противоракетными системами THAAD производства компании Lockheed Martin. Этот контракт, дополняющий собой другие уже подписанные соглашения, оценивается в $5,4 миллиарда».

Французская газета La Tribune со ссылкой на информационное агентство Reuters опубликовало репортаж Роберты Рэмптон и Аршада Мохаммед под названием «Attaques de drones sur Aramco : les armes étaient iraniennes …» — «Атаки дронов на нефтяные объекты Aramco: оружие было иранским…».

В нем говорится так: «Предварительные данные свидетельствуют о том, что это было иранское оружие, и в настоящее время мы работаем над определением местоположения (…) Вопреки тому, что утверждают ополченцы-хуситы, террористическая атака не была произведена из Йемена, — сказал полковник Турки аль-Малки, представитель коалиции (возглавляемой Саудовской Аравией и воюющей с йеменскими повстанцами-хуситами), на пресс-конференции в Эр-Рияде.

«Место, откуда были запущены беспилотники, будет названо в ходе одного из последующих брифингов для прессы», — добавил он».

Сайт министерства обороны США опубликовал сообщение под названием «US Team Sent to Help Saudis Assess Oil Attack Forensics» — «Из США отправлена команда экспертов для оказания помощи саудовцам в расследовании обтоятельств атаки на нефтяные объекты».

В нем излагается следующее: «Соединенные Штаты дают Саудовской Аравии время для оценки обстоятельств совершенной 14 сентября на их нефтяные объекты атаки, но все признаки указывают на Иран или на поддерживаемые им силы, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов.

«Наиболее вероятной военной угрозой в регионе является либо Иран, либо поддерживаемые им силы, откуда бы она (такая угроза) ни исходила. — сказал генерал Джо Данфорд. — Не хотелось бы предвосхищать результаты ведущегося Саудовской Аравией расследования, но все же я полагаю, что это разумный вывод».

