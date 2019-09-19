Деньги старого образца номиналом 25 сумов и ниже выводятся из обращения в Узбекистане

Алматы. 19 сентября. КазТАГ — Монеты и банкноты старого образца номиналом 25 сумов и ниже выводятся из обращения в Узбекистане, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«Монеты и банкноты старого образца выводятся из обращения в Узбекистане. (…) В министерстве юстиции прошло государственную регистрацию постановление «Об утверждении положения о порядке отзыва из обращения монет и банкнот номиналом 25 сумов и ниже» (рег. №3183, 18 сентября 2019 года)», — говорится в сообщении в четверг.

Согласно документу, монеты достоинством 1, 3, 5, 10, 20, 50 тийинов, 1, 5, 10, 25 сумов, а также банкноты старого образца (бумажные деньги) номиналом 1, 3, 5, 10, 25 сумов, введенные в оборот Центральным банком, с 1 марта 2020 года теряют силу в качестве законного средства оплаты.

Как отмечается, эти монеты и банкноты без отказа, ограничений, оплаты или взимания платы за посредничество обмениваются: до 1 марта 2020 года расчетными кассовыми центрами, коммерческими банками и их филиалами; с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года только расчетными кассовыми центрами.

Срок конвертации монет и банкнот старого образца, подлежащих изъятию из обращения, установлен до 1 января 2021 года.

При этом расчеты, исходя из требований клиентов и населения, осуществляются путем зачисления на счета банковской пластиковой карты (в полном объеме), путем обмена на монеты и банкноты, находящиеся в обращении, путем зачисления на соответствующие счета клиентов, на сберегательные счета граждан, согласно их заявлениям, путем приема для оплаты коммунальных или других разовых платежей.