Казахстанка Сыздыкова завоевала лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио

Нур-Султан. 19 сентября. КазТАГ — Казахстанка Эльмира Сыздыкова завоевала лицензию на Олимпийские игры 2020 года (ОИ-2020) в Токио, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«Представительница команды Казахстана по женской борьбе Эльмира Сыздыкова (76 кг) завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх-2020 в Токио», — говорится в сообщении в четверг.

По данным НОК, это стало возможным благодаря ее выходу в матч за «бронзу» чемпионата мира, который в эти дни проходит в Нур-Султане.

«В утешительном раунде она провела две схватки. Сыздыкова оказалась сильнее соперницы из Италии, которую она обыграла со счетом 10:0. Во втором поединке казахстанка одержала уверенную победу над представительницей Тайбэя со счетом 11:6. Таким образом, Сыздыкова не только завоевала лицензию, но и также будет бороться за бронзовую медаль мирового первенства в вечерней сессии (…) 19 сентября», — следует из сообщения.

В НОК РК напомнили, что теперь в активе #TEAMKZ 16 лицензий.

«Ранее норматив выполнили Валентина Исламова (женская борьба), Асхат Дильмухамедов (греко-римская борьба), Мейрамбек Айнагулов (греко-римская борьба), Ришат Хайбуллин (спортивное скалолазание), Дмитрий Баландин (100, 200 м брассом), легкоатлеты Ольга Рыпакова и Георгий Шейко, Евгений Гидич в велоспорте на шоссе (лицензия — неименная), мужская команда по стрельбе из классического лука, представители которой также выступят и в личных соревнованиях (Денис Ганькин, Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев), пловец Виталий Худяков (плавание на открытой воде), Екатерина и Александра Немич (артистическое плавание)», — перечисляется в информации.

Напомним, Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа – это самая ранняя летняя Олимпиада с 1996 года, когда в американской Атланте состязания проходили с 19 июля по 4 августа. На ОИ-2020 будут представлены рекордные 33 вида спорта, церемония открытия состоится 24 июля, за 2 дня до нее начнутся футбольный и софтбольный турниры.