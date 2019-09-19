Несоблюдение графика ремонта объектов теплоснабжения наблюдается в ряде регионов РК

Нур-Султан. 19 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Несоблюдение графика ремонта объектов теплоснабжения наблюдается в ряде регионов Казахстана, сообщил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов.

«В ряде регионов наблюдаем несоблюдение и отставание от установленных сроков в графике ремонта (объектов теплоснабжения – КазТАГ) (…), но переносы сроков ремонта не повлияют на начало предстоящего отопительного сезона», — сказал Есимханов на пресс-конференции в четверг.

Так, по его словам, наблюдается отставание в ремонтном графике в Алматы и Павлодарской области.

«На ТЭЦ-2 АО «Алматинские электрические станции» (АлЭС) не завершен ремонт на котле №4 из-за выявления дополнительных объемов работ. Окончание ремонта ожидаем 29 сентября текущего года. Не завершен капитальный ремонт блока №5 электростанции АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (Павлодарская область). Причиной является невыполнение договорных обязательств со стороны подрядной организации («К-Инжиниринг»). Окончание ремонта планировалось на 30 июня, теперь ожидаем завершение 31 октября. В связи с несвоевременным завершением ремонта на блоке №5, 1 сентября не был начат капитальный ремонт блока №6. Теперь он начнется после ввода в эксплуатацию блока №5. На этом же предприятии 28 августа не был завершен капитальный ремонт блока №8, сейчас дата окончания – 24 октября», — уточнил Есимханов.

В целом же, по данным минэнерго, на 19 сентября выполнен ремонт пяти энергоблоков (что составляет 45% годового объема), 40 котлов (63% годового объема) и 23 турбин (50% годового объема), на разных стадиях ремонта ведутся работы на четырех энергоблоках, 28 котлах и 18 турбинах.

Также выполнен ремонт на 428 котельных из 459 в зоне централизованного теплоснабжения (93% от годового плана), по электрическим сетям выполнен ремонт на 21 тыс. км линий электропередачи и на 1152 подстанциях (84% и 92% от годового плана соответственно).