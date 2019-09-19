Законодательно вдвое увеличить зарплаты классным руководителям школ обещают в РК

Нур-Султан. 19 сентября. КазТАГ – Законодательно вдвое увеличить заработные платы классным руководителям школ обещают в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Нормы законов позволят увеличить вдвое доплаты за классное руководство 173 тыс. педагогов, а за проверку тетрадей – 165 тыс. учителей. Более 212 тыс. работников получат доплаты за квалификационные категории в размере от 30% до 50% от оклада, 7 тыс. работников получат доплату за степень магистра в размере 10 МРП (Т25 250). И 18 тыс. работников – доплату за наставничество в размере 1 БДО (Т17 697). Дополнительно 14 дней отпуска получат свыше 100 тыс. человек», — сообщили в пресс-службе мажилиса в четверг.

Отмечается, что в рамках подготовки законопроектов «О статусе педагога» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя» проанализировано более 18 тыс. предложений педагогической общественности.

«Учтен международный опыт регулирования педагогической деятельности. Изучены законы ряда зарубежных стран, модельный закон стран СНГ «О статусе учителя», рекомендации ЮНЕСКО «О положении учителей», — заверили разработчики.

«Основными материальными стимулами стали доплаты в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей; доплаты за педагогическое мастерство; увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней; доплаты за степень магистра, наставничество и другие меры. Нематериальными стимулами стали сокращение нагрузки учителей, гарантия защиты чести и достоинства, первоочередный порядок предоставления мест в детские сады, новый вид государственной награды «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», — сказано в сообщении.

При этом, все имеющиеся социальные гарантии, такие как: отсрочка от призыва на воинскую службу и повышенные оклады для педагогов, работающих в сельской местности, охрана здоровья, гранты обладателей «Лучший педагог», «Лучший преподаватель ВУЗа», по информации нижней палаты парламента, сохранены.

«Местным исполнительным органам предоставляется право по утверждению дополнительных мер поощрения труда педагогов, в том числе путем награждения местными знаками отличия, почетными званиями, выплатой единовременного вознаграждения. Расширены профессиональные права педагога в части разработки и применения авторских методов обучения и воспитания, выбора учебных пособий, бесплатного использования информационными ресурсами, выбора форм повышения квалификаций и прохождения стажировок. Введены новые права на избрание и занятие выборных должностей», — уточнили в мажилисе.

Как заверил, представляя законопроект, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, «все эти меры направлены на создание возможности для индивидуального развития учителя и совершенствование учебного процесса». Он обратил внимание, что отдельно предусмотрены нормы по сокращению нагрузки на педагога путем установления запрета на привлечение к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок.

«За привлечение к несвойственным функциям и к излишней отчетности предусмотрен штраф от 20 до 120 МРП в зависимости от субъекта правонарушения. Повышение статуса педагога предполагает и усиление требований к его деятельности. Поэтому законопроектом предполагается, что с 1 января 2021 года лица, впервые приступающие к осуществлению профессиональной деятельности в качестве педагога должны будут подтверждать соответствие квалификации педагога», — сказал министр.

Кроме того, помимо имеющихся ограничений, вводится запрет на занятие педагогической деятельностью лиц, с ограниченной дееспособностью, состоящих на наблюдении с психическими и поведенческими расстройствами.

«Сопутствующим законопроектом предусматривается введение некоммерческих организаций по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; передача полномочий по назначению ректоров национальных вузов из компетенции президента в правительство; социальная реабилитация лиц, прибывших из зон террористической активности, а также лиц, находившихся под влиянием экстремистской религиозной идеологии и другое», — добавил Аймагамбетов.