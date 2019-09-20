Алматы. 20 сентября. КазТАГ — Двух мужчин задержали в Алматы за наружную рекламу наркотических средств, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«Двух мужчин участковый инспектор полиции Медеуского района доставил управление полиции (УП) с одной из оживленных улиц города. (…) В настоящее время молодые люди за нарушение правил благоустройства привлечены к административной ответственности по ст. 505 (нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов – КазТАГ) КоАП РК. Материалы данного дела также будут переданы в управление по противодействию наркобизнесу (УПН) ДП Алматы для принятия дальнейших мер», — говорится в сообщении в пятницу.

По словам начальника УП Медеуского района Болата Тотыбаева, в полицию несколько раз обращались представители одного из офисов, расположенных по ул. Жибек Жолы.

«Они сигнализировали о том, что неизвестные люди наносят рекламу наркотиков на фасад их здания или поверхность терминала. (…) Охрана офиса, заприметив двух подозрительных мужчин, сообщила о них местному участковому инспектору. Оказалось, что эти люли с помощью трафарета на поверхность банкомата наносили рекламу наркотических средств. В полицию были доставлены двое: гражданин М. 2000 г.р. – уроженец Туркестанской области и гражданин Х. 1997 г.р. – уроженец Алматинской области», — рассказал начальник районного УП.

Как сообщили задержанные, за нанесение рекламы они зарабатывали по Т15 тыс. в день.

«В их задачи, якобы, входило нанесение 30 надписей в местах массового скопления людей», — резюмировал Тотыбаев.

В полиции также отметили, что эти фигуранты ранее уже привлекались к уголовной ответственности за грабеж и вымогательство.