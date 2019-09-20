Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 20 сентября. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за четверг изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т385,9, а продажи – Т387,3.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т386,7, а продают по Т387,7.

В Шымкенте в пунктах обмена валют средняя цена покупки $1 составляет Т386,5, а продажи – Т387,6.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т387,34.

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