Нур-Султан. 20 сентября. КазТАГ — На 40% повысят зарплату работникам сферы культуры в Казахстане в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта (МКС) РК.

«В следующем году зарплаты работников сферы культуры повысятся на 40%. Средняя зарплата артистов театра составит Т231 тыс., а зарплата работников библиотек, музеев и архивов – Т164 тыс.» — цитирует пресс-служба министра культуры и спорта Актоты Райымкулову со встречи с представителями интеллигенции страны в Алматы в пятницу.

В своем выступлении министр отметила, что самая минимальная зарплата в стране у работников культуры и для развития отрасли важно улучшение благосостояния работников – именно поэтому с каждым годом усиливается государственная поддержка представителей сферы культуры.

«Повышение благосостояния работников культуры и искусства является одним из важных аспектов нашего плана. На данный момент прорабатывается вопрос социальной поддержки. Также министерством разработан меморандум, который направлен в акиматы. В целях реализации данных пунктов будет утвержден отраслевой план, включающий улучшение жилищных условий работников культуры и искусства. Для молодежи будет выделен бюджетный кредит в сумме Т3 млн 700 тыс. на покупку жилья», — проинформировала Райымкулова.