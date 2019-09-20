800 наименований продукции планирует производить «Лукойл» на заводе в Алматинской области

Талдыкорган. 20 сентября. КазТАГ — 800 наименований продукции планирует производить ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» на заводе смазочных материалов в Илийском районе Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«Работы по открытию завода по производству смазочных материалов были начаты в 2016 году. На строительство завода было вложено $9,4 млн. Предприятие способно за один год выпускать около 100 тыс. тонн готовой продукции. Производственный процесс полностью автоматизирован и отвечает всем мировым стандартам. Здесь планируется производить до 800 наименований продукции. Крупнейший проект позволит трудоустроить порядка 250 человек», — сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области в пятницу.

В открытии крупнейшего предприятия, введенного в строй российской компанией «Лукойл», принял участие премьер-министр РК Аскар Мамин.

«Компания «Лукойл» – это наш крупнейший стратегический партнер и инвестор. Начиная с 1995 года эта компания вложила в нашу экономику в общей сложности Т9,5 млрд инвестиций», — отметил глава правительства.

Напомним, 19 февраля на встрече с первым президентом РК Нурсултаном Назарбаевым руководитель ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» Вагит Алекперов проинформировал о ходе строительства завода по выпуску смазочных материалов на территории Казахстана.

«Планируемая мощность предприятия составляет 100 тысяч тонн в год. Современный завод будет производить практически всю линейку смазочных материалов. Это включает 700 видов различных наименований продукции», — уточнил тогда Алекперов.