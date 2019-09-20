Полностью запретить реализацию полиэтиленовых пакетов в Казахстане планируют с 2025 года

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Нур-Султан. 20 сентября. КазТАГ — Полностью запретить реализацию полиэтиленовых пакетов в Казахстане планируют с 2025 года, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК.

«Изучив опыт международных стран, а также нынешнюю ситуацию на рынке, министерство экологии, геологии и природных ресурсов считает необходимым ввести поэтапный запрет на реализацию полиэтиленовых пакетов в Казахстане. В частности: отказ от бесплатной реализации полиэтиленовых пакетов, в рамках которого необходимо проводить информирование населения о вреде полиэтиленовых пакетов; введение расширенных обязательств производителей (импортеров) в отношении полиэтиленовых пакетов, предусматривающих взимание утилизационного платежа от производителей и импортеров; введение полного запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов с 2025 года», — говорится в сообщении в пятницу.

При этом отмечается, что для сокращения использования полиэтиленовых пакетов будет введено обязательство продавать их.

«Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, председатель Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов, глава Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева заключили в пятницу меморандум о сотрудничестве по вопросу введения платности на использование полиэтиленовых пакетов», — сообщает ведомство.

Целью подписанного сторонами документа, как пояснили в МЭГПР РК, является сокращение использования полиэтиленовых пакетов до 20 мкр и поэтапного перехода на альтернативные виды упаковки, которые являются безопасными для окружающей среды. Стороны должны будут совместно проработать вопрос по стимулированию развития производств биоразлагаемых органических упаковок.

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«Активисты не раз озвучивали необходимость введения подобных механизмов для уменьшения оборотов полиэтиленовых пакетов, наносящих непоправимый урон экологии, поэтому этот меморандум станет одним из первых шагов к этой цели», — сказал Мирзагалиев.

По результатам международного опыта, такие введения платности на использование полиэтиленовых пакетов снижает их потребление до 70%.

«На территории страны ежедневно используются около 15 млн штук полиэтиленовых пакетов различных видов и плотности, которые в конечном итоге попадают в контейнеры с мусором. Так, 11,2% от общего объема ТБО, поступающих на полигоны, составляют полимеры (пластмассы), включая полиэтиленовые пакеты», — подчеркнул Мирзагалиев.

В ведомстве отметили, что международное сообщество активно ведет работу по уменьшению объемов выпускаемой продукции из пластика.

«На сегодняшний день более 40 стран на разных этапах внедрили запрет на использование полиэтиленовых пакетов. К примеру, в Германии, Дании, Чехии, Узбекистане запрещена бесплатная реализация полиэтиленовых пакетов в розничной торговле, а в США, Китае, Италии, Австралии, Пакистане, Грузии, Кении и др. введен полный запрет на использование, продажу, производство и импорт полиэтиленовых пакетов», — резюмируется в сообщении.

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