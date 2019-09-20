Нур-Султан. 20 сентября. КазТАГ — Полностью запретить реализацию полиэтиленовых пакетов в Казахстане планируют с 2025 года, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК.

«Изучив опыт международных стран, а также нынешнюю ситуацию на рынке, министерство экологии, геологии и природных ресурсов считает необходимым ввести поэтапный запрет на реализацию полиэтиленовых пакетов в Казахстане. В частности: отказ от бесплатной реализации полиэтиленовых пакетов, в рамках которого необходимо проводить информирование населения о вреде полиэтиленовых пакетов; введение расширенных обязательств производителей (импортеров) в отношении полиэтиленовых пакетов, предусматривающих взимание утилизационного платежа от производителей и импортеров; введение полного запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов с 2025 года», — говорится в сообщении в пятницу.

При этом отмечается, что для сокращения использования полиэтиленовых пакетов будет введено обязательство продавать их.

«Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, председатель Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов, глава Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева заключили в пятницу меморандум о сотрудничестве по вопросу введения платности на использование полиэтиленовых пакетов», — сообщает ведомство.

Целью подписанного сторонами документа, как пояснили в МЭГПР РК, является сокращение использования полиэтиленовых пакетов до 20 мкр и поэтапного перехода на альтернативные виды упаковки, которые являются безопасными для окружающей среды. Стороны должны будут совместно проработать вопрос по стимулированию развития производств биоразлагаемых органических упаковок.

«Активисты не раз озвучивали необходимость введения подобных механизмов для уменьшения оборотов полиэтиленовых пакетов, наносящих непоправимый урон экологии, поэтому этот меморандум станет одним из первых шагов к этой цели», — сказал Мирзагалиев.

По результатам международного опыта, такие введения платности на использование полиэтиленовых пакетов снижает их потребление до 70%.

«На территории страны ежедневно используются около 15 млн штук полиэтиленовых пакетов различных видов и плотности, которые в конечном итоге попадают в контейнеры с мусором. Так, 11,2% от общего объема ТБО, поступающих на полигоны, составляют полимеры (пластмассы), включая полиэтиленовые пакеты», — подчеркнул Мирзагалиев.

В ведомстве отметили, что международное сообщество активно ведет работу по уменьшению объемов выпускаемой продукции из пластика.

«На сегодняшний день более 40 стран на разных этапах внедрили запрет на использование полиэтиленовых пакетов. К примеру, в Германии, Дании, Чехии, Узбекистане запрещена бесплатная реализация полиэтиленовых пакетов в розничной торговле, а в США, Китае, Италии, Австралии, Пакистане, Грузии, Кении и др. введен полный запрет на использование, продажу, производство и импорт полиэтиленовых пакетов», — резюмируется в сообщении.