Алматы. 20 сентября. КазТАГ — О состоянии пострадавших при столкновении поезда с автобусом в Шамалгане рассказали врачи, передает корреспондент агентства.

«Двое детей 3 и 5 лет транспортированы в центр детской неотложной медицинской помощи. В настоящее время состояние детей крайне тяжелое, находятся на искусственной вентиляции легких. Все необходимое лечение получают в полном объеме», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматы в пятницу.

Также в пресс-службе рассказали о состоянии матери двух девочек.

«Женщина доставлена в городскую клиническую больницу №7, на сегодня переведена из отделения реанимации и интенсивной терапии в отделение политравмы. Диагноз: «сочетанная травма, черепно-мозговая травма, множественные переломы костей». Состояние средней степени тяжести. Проводится подготовка к оперативному вмешательству», — добавили в управлении.

Напомним, 15 сентября в 19.08 на перегоне Алматы – Шамалган на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №43 Алматы – Костанай с пассажирским автобусом марки Setra, государственный номер 757 АR 05, следовавшим по маршруту №456 Алматы – Шамалган, выехавшим на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте, три пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Карасайского района – сотрудница АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» с двумя детьми – девочками дошкольного возраста. Обе девочки находятся в коме.

По факту столкновения начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) УК РК. С целью установления причины и обстоятельств произошедшего сформирована и направлена на место комиссия из числа сотрудников МВД РК и МИИР РК. Дело взято на контроль главной транспортной прокуратуры.

В момент ДТП в автобусе находились 67 человек.

Как стало известно 16 сентября, автобус ездил с истекшим сроком техосмотра, а пробка на переезде образовалась за полчаса до столкновения поезда с автобусом.

В МИИР РК сообщили, что автомобильный переезд через железнодорожный путь в Шамалгане могут перенести после ДТП с поездом и автобусом.