У Касым-Жомарта Токаева дефицит полномочий и кадровый голод 20.09.2019 12:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 96 0 Политолог Максим Казначеев о том, почему второй президент не в силах изменить свою судьбу Похожие материалы: Пятно синофобии на визите Касым-Жомарта Токаева в Китай «100 дней Президента Касым-Жомарта Токаева». «Хотелось бы, чтобы Назарбаев и Токаев сели за один стол и договорились». «Интернационалисты Казахстана: первый шаг к созданию партии». «Свадьбы в Казахстане – это апофеоз бессмысленных трат» Проект плана действий по исполнению посланий Токаева должен быть готов 7 сентября – Мамин Прием заявок в президентский молодежный кадровый резерв стартовал в Казахстане «Главный политический проект Токаева стартовал»