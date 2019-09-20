Война Миров. Дроны, нефть и геополитика

В костер Ближнего Востока добавлено топливо в виде беспилотников.

Саудовская Аравия за один день лишилась 58% производства нефти. Причиной крупнейшего сбоя в работе нефтяной промышленности этой страны за 70 лет стали беспилотные летательные самолеты и ракеты, атаковавшие НПЗ. Серьезные эксперты рассматривают случившееся как возможный повод к войне. Ближний Восток остается главной пороховой бочкой планеты, которую, как оказалось, можно поджечь и с помощью дронов.

В Абкайке и Хурайсе находятся гигантские комплексы по подготовке нефти к товарному состоянию. Первый завод расположен рядом с крупнейшим в мире месторождением Гавар и имеет мощность почти 350 млн тонн в год. В ночь на 14 сентября нефтяные комплексы атаковали ракеты и беспилотные летательные аппараты, с которыми местная система ПВО (производства США) не справилась.

Пока заводы находятся в ремонте, Саудовская Аравия поставляет положенные объемы «черного золото» со своих нефтехранилищ. Продукции хватит примерно на три недели. Если за это время НПЗ не починят, то традиционные объемы поставок королевства сократятся. Мировые биржи на атаку дронов отреагировали нервно, подняв цену нефти на 19%. Потом произошел отскок, но не на прежние позиции, а повыше.

Ответственность за первую в своем роде атаку в мире взяли йеменские повстанцы хуситы. На своем недавнем параде они продемонстрировали ракеты и беспилотники, которыми обладают. В принципе, обломки тех же самых изделий показал министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки на специальной пресс-конференции, но в нападении обвинил Иран. Было заявлено, что дроны и ракеты прилетели с севера (с территории Ирака, но запускались иранцами), а не со стороны Йемена.

Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что беспилотники атаковали саудовские НПЗ с северо-востока, то есть непосредственно со стороны Ирана. На следующей неделе Вашингтон обещает предоставить доказательства причастности Тегерана к атаке на нефтяные комплексы в Генеральной ассамблее ООН.

Белый дом заявляет о возможном военном наказании Ирана за нападение беспилотников. В Тегеране по этому поводу не «комплексуют» и указывают американцам на то, что их военно-морские и военно-воздушные базы в регионе находятся в зоне поражения иранских ракет, а хваленые системы ПВО США отнюдь не такие эффективные, как хвастается американская пропаганда. В доказательство своей готовности играть на повышение ставок, иранцы 16 сентября задержали в Ормузском проливе танкер под флагом ОАЭ, обвинив его в контрабанде дизельного топлива.

Хуситы тем временем в содеянном совершенно не раскаиваются и обещают продолжать в том же духе. Поскольку в коалиции с Эр-Риядом против Йемена воюют части из ОАЭ, хуситы обещают воздушные удары по Абу-Даби и Дубаю. После демонстрации возможностей дронов в отношении саудовских нефтяных предприятий, подобные угрозы нельзя назвать пустыми. Само собой, Саудовской Аравии тоже пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты, если она не прекратит войну против Йемена.

Учитывая общий геополитический градус, история с нападением беспилотников на ключевые нефтяные объекты Саудовской Аравии может стать поводом к полномасштабной войне на Ближнем Востоке. В сложившейся ситуации Китай продолжает оказывать поддержку Ирану и 18 сентября открыл кредитную линию для торговли с Тегераном на $400 млрд. Согласно предварительным планам, $280 млрд китайских инвестиций будут направлены в нефтяной, газовый и нефтехимический секторы Ирана, а еще $120 млрд пойдут на модернизацию транспортной и производственной инфраструктуры.

Россия тем временем призывает взвинченные противоборствующие стороны к спокойствию и одновременно предлагает Саудовской Аравии закупить у нее системы ПВО С-400. Беспилотники фактически открыли новую эру в нападениях с воздуха. Например, российский зенитный комплекс «Панцирь–С» регулярно сбивает беспилотники, которые также систематически атакуют базу Хмеймим в Сирии. Однако военные специалисты приходят в ужас от количества боеприпасов, которые «Панцирю» приходится тратить на дронов. Если принять во внимание, что в производстве дронов идет мощный тренд на миниатюризацию, то с сотнями атакующих беспилотников каждый из которых размером с ворону никакой дивизион «Панцирей» или еще кто-либо не справится.

Последние события на Аравийском полуострове всем игрокам мировой нефтяной отрасли указали на уязвимость их стратегических объектов. Сегодня уже понятно, что при более-менее массированном ударе защитить их невозможно, а технологический порог нанесения массированного удара беспилотными летательными аппаратами стремительно понижается.

Общественное сознание только-только стало привыкать к тому, что на президента страны можно осуществлять покушение с помощью дронов, а тут новые вызовы из сферы практического применения беспилотников. Атаковавшие НПЗ БПЛА сильно девальвировали саудовский оборонный бюджет, который является третьим в мире по финансированию. Зачем нужны дорогостоящие системы ПВО, если они бессильны в защите жизненно важных объектов?

Самой пострадавшей стороной после диверсии против нефтяных заводов выглядит Саудовская Аравия. Уже многолетняя война против Йемена успеха Эр-Рияду не приносит, а в свете атаки беспилотников на Абкайк и Хурайс йеменская авантюра становится губительной для старого короля и молодого наследника престола. Антихуситская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, не просто трещит по швам, а уже распадается. Кроме политического престижа, аравийский Перл-Харбор – это еще и гигантские экономические потери. Меньше денег у режима – меньше его устойчивость.

Иран из атаки дронов выходит гораздо более могучим и влиятельным, чем до ее осуществления. Отсюда и продолжение «танкерной войны» в качестве дальнейшей проекции Тегераном своей военно-политической мощи. На международной дипломатической арене ИРИ ведет себя уверенно, обвиняет Саудовскую Аравию, США и Израиль, не уклоняется от потенциальной возможности прямого военного столкновения с любым из своих противников.

Перед очень сложным выбором поставлены США. Судя по тому, что громкие воинственные заявления в адрес Ирана делают сенаторы и прочие американские политические деятели второго ранга, президент Дональд Трамп отнюдь не горит желанием развязывать войну. Перед тем, как связываться с Тегераном и раньше нужно было много раз подумать, а теперь его военный потенциал заиграл в еще более ярких красках. Ввязываться в военный конфликт с Ираном в период американской президентской избирательной гонки без гарантий победы – это заведомо проигрышный вариант. С другой стороны, Тегеран все более вызывающе дерзит Вашингтону, из-за чего США теряют в имидже не только на Ближнем Востоке. Какой-то ответ Белый дом просто обязан предложить и сегодня стоит вопрос в его серьезности и эффективности.

Беспилотники атакой на НПЗ открыли новую веху в геополитике и военных технологиях. Большинство мировых игроков после этого в некотором шоке и пытаются спешно осознать новую реальность. Потому что проблемы на дворе все те же, но многие ответы на них уже кардинально устарели.

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