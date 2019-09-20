Алматы. 20 сентября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В настоящее время Пекин рассматривает Центральную Азию как источник ресурсов, считает старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики Кубанычбек Токторбаев.

«Китайское руководство быстро уяснило, что регион Центральной Азии будет играть для КНР роль своеобразного «стратегического тыла». В Пекине осознали значимость Центральной Азии как источника ресурсов для китайской экономики – страны региона богаты залежами углеводородов и других полезных ископаемых», — заявил Токторбаев в ходе международного круглого стола «Сотрудничество государств Центральной Азии с Китаем: проблемы и перспективы стратегического партнерства», который прошел в алматинском офисе Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента РК.

В свою очередь директор ИМЭП Ержан Салтыбаев признал, что экономическое присутствие Китая в регионе принимает все более системный и комплексный характер.

«Все отчетливее вырисовывается вектор на диверсификацию китайских инвестиций, которые с топливно-энергетического сектора распространились и на другие отрасли. Под влиянием этого процесса происходит стремительная трансформация геоэкономической ситуации в регионе. Нам важно понимать динамику и направленность этих процессов, а также то, каковы могут быть их потенциальные последствия, в средне- и долгосрочном плане», — отметил он.

Со своей стороны заместитель директора Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Республики Таджикистан Парвиз Мухаммадзода признал, что дискуссии по поводу влияния Китая в Центральной Азии позволяют развеять наиболее распространенные в обществе опасения.

«Я убежден, что подобные дискуссионные платформы вносят огромный позитивный вклад в изучение проблемы. Сегодняшний диалог позволил в определенной мере не только развеять прочно сформировавшиеся в обществе мифы и стереотипы относительно взаимоотношений Китая и Центральной Азии, но и предоставил возможность раскрыть сложившуюся объективную картину, содействуя выработке реалистичных и сбалансированных рекомендаций для всех стран региона», — резюмировал он.