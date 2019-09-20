«Пояса шахидов» вокруг Алматы, Нур-Султана и Шымкента не должно быть

Алматы. 20 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. «Пояса шахидов» вокруг наших городов-миллионников не должно быть, заявил политолог, директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев.

«Многие казахстанцы приезжают в города из-за безысходности, бедности, отсутствия перспектив в регионах. Города у нас растут именно за счет внутренней миграции, сильных потоков молодежи. При этом города многие не готовы ни с точки зрения инфраструктуры, ни с точки зрения образовательной системы, ни с точки зрения социально-экономических условий для приема большого количества внутренних мигрантов. Естественно, появляются вокруг городов так называемые «пояса шахидов», — сказал в пятницу Сатпаев, комментируя для МИА «КазТАГ» тему городов-драйверов роста.

Он напомнил, что в Казахстане несколько лет назад число горожан стало превышать число сельских жителей.

«В докладе Карстена Менке о мега-городах как двигателях роста на Kazakhstan Growth Forum-2019 говорилось, что к 2025 году шесть из каждых 10 людей будут жить в городах. При этом будут активно расти города именно в азиатской части мира и Африке. Однако в отличии от городов, где урбанизация имеет запланированный характер: с точки зрения инфраструктуры, грамотного подхода к созданию благоприятных условий для новых горожан, в Казахстане урбанизация носит деструктивный характер», — считает политолог.

По его словам, в своей книге «Деформация вертикали», он уделил серьезное внимание этой так называемой «слепой» зоне нашего госуправления – деструктивной урбанизации, суть которой в хаотичности, бессистемности процесса роста городов.

«Многие из тех, кто приезжают, пытаются адаптироваться к городским условиям, но здесь более высокий уровень конкуренции. Многие не могут адаптироваться, входят в категорию аутсайдеров – это тоже серьезная проблема», — продолжает Сатпаев.

Проблема неудавшейся адаптации создает, по его мнению, основу для роста социальной напряженности.

«Если речь идет о трех казахстанских городах-миллионниках: Алматы, Нур-Султан, Шымкент, которые сейчас активно растут за счет внутренней миграции, то, к сожалению, если государство не будет рассматривать урбанизацию как очень важную программу, с точки зрения государственного развития, логистики, если все будет идти спонтанно, стихийно, то эта урбанизация может создать больше проблем, а не стать двигателем для развития экономики в Казахстане», — прогнозирует политолог.

Докладчик заявлял не новый, но интересный тезис – чем богаче государство, тем больше денег оно тратит на городскую инфраструктуру, возвращается он к теме.

«Казахстан – государство не бедное, судя по тем средствам, которые мы тратим на поддержку банков – миллиарды-миллиарды тенге из Национального фонда, тем деньгам, которые мы тратим из пенсионного фонда на многие неэффективные государственные проекты», — заключает эксперт.

Скандал с LRT в Нур-Султане с его космической стоимостью также «говорит» о том, что в Казахстане есть серьезный бюджет и ресурсы, которые можно тратить на развитие городской инфраструктуры, но без транспарентного госуправления, полагает директор Группы оценки рисков.

«Особенно на местах, даже без выборности акимов, назовем это своими именами, без повышения ответственности местных властей, даже наличие серьезных городских бюджетов будет приводить к тому, что эти деньги будут часто тратиться впустую – на неэффективные городские программы, не имеющие абсолютно никакой значимости для горожан, с точки зрения долгосрочной перспективы, но имеющие определенную коррупционную ренту», — считает Сатпаев.

То есть в условиях Казахстана есть бюджеты и деньги немаленькие, но тратятся они неэффективно, подчеркивает он.

«Как мы видим, даже с точки зрения тех инфраструктурных городских проектов, которые реализуются у нас, многие из этих проектов не проходили никакой экспертизы, в том числе общественной. Та же скандальная LRT в Нур-Султане (…). Даже сама изначально заложенная стоимость вызвала бы большое количество вопросов. Проект не прошел бы и через профессиональную экспертизу, если бы привлекли профессионалов, которые бы рассчитали экономическую рентабельность этого проекта», — считает политолог.

То есть, даже с точки зрения экспертного заключения, многие городские проекты не выдерживают никакой критики, снова подчеркивает он.

«И чтобы это поменять, думаю, что в первую очередь нужны избираемые и регулярно ротируемые городские советы, за которыми будет «последнее слово». Если городской совет считает, что проект интересен и важен для города, если он проходит профессиональную экспертизу, только тогда государство, либо та или иная компания, которая проект хочет реализовать, получает «добро», — предлагает Сатпаев.

Это – справедливо, полагает он, потому что, пройдя через очень серьезные фильтры – общественной экспертизы и профессионального заключения, эти проекты, в любом случае, в 99% имеют больше мультипликативного эффекта позитивного, чем те проекты, которые в Казахстане реализуются без этих экспертиз, под лозунгами необходимости для общества.

Он считает, что процесс урбанизации в Казахстане – процесс необратимый, он уже идет и его нужно взять под грамотный контроль. И с точки зрения того, что нужно не только заявлять о создании агломераций, расширения городов. Необходимо, чтобы города стали мощнейшими точками для формирования человеческого капитала, чтобы люди, которые приезжают в города по разным причинам, имели каждый определенный шанс и возможности получить образование, расти и развиваться.

«А этого – нет. Либо тебе повезло, либо – не повезло. Как русская рулетка. А такой механизм не должен работать, потому что тех, кто от нее страдает, намного больше, чем тех, кто выживает», — заключает Сатпаев.