Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ– Дожди с грозами ожидаются на западе и севере Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В западной части и на севере Казахстана с прохождением ложбины циклона и связанный с ним атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на северо-западе местами сильные. На остальной территории республики погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура днем +18+20, ночью +4+6.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +30+32, ночью +16+18.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура днем +34+36, ночью +15+17.

В Мангистауской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с. Днем +20+25, ночью +13+18.

В Акмолинской области днем ожидаются кратковременный дождь с грозой, местами усиление ветра 15-20 м/с, ожидаются ночью местами заморозки -1-3. Днем +15+20, ночью +1+6.

В Костанайской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, днем ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, местами туман, ожидаются ночью местами заморозки -1-3. Днем +12+17, ночью +2+7.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, ожидаются ночью местами заморозки -1-3. Днем +14+19, ночью +2+7.

В Актюбинской области днем ожидается дождь, местами сильный и с грозой, ночью местами – небольшой кратковременный дождь с грозой, днем ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Атырауской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, днем ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18, ночью +11+16.

В Кызылординской области днем ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +14+19.

В Жамбылской области днем ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +13+18.

В Карагандинской области местами ожидается туман, ожидаются ночью местами заморозки -1-3, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +3+8.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются дождь, туман, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +15+20.

В Восточно-Казахстанской области в отдельном районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +5+10.

В Алматинской области днем +28+33, ночью +14+19.

В Павлодарской области днем +17+22, ночью +3+8.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — отметили синоптики.