Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 21 сентября. КазТАГ– Курс доллара США в пятницу относительно данных за пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,3, а продажи – Т387,4.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т386,6, а продают по Т388,2.

В Шымкенте в пунктах обмена валют средняя цена покупки $1 составляет Т386,5, а продажи – Т387,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т386,7.