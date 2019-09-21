В отношении «Air Astana» и «Авиакомпании Scat» начато расследование

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Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ— В отношении АО «Air Astana» и АО «Авиакомпании «Scat» начато расследование, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«В целях изучения практики ценообразования на рынке услуг гражданской авиации Комитет по защите и развитию конкуренции МНЭ РК инициировал расследование в отношении АО «Air Astana» и АО «Авиакомпания Scat» по признакам нарушения, предусмотренного подпунктом 1статьи 174 (злоупотребление доминирующим или монопольным положением)Предпринимательского Кодекса РК, в части установления монопольно высоких цен на авиабилеты», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

В ведомстве уточнили, что основанием для расследования послужила жалоба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«По результатам расследования будет дана оценка обоснованности применяемых цен на авиабилеты», — резюмируется в сообщении.

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