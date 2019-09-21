Назначен новый национальный координатор по вопросам деятельности ШОС от РК

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Назначен новый национальный координатор по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) от Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.

«Али Ерлик Шакирович, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначен национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды в субботу.

Ранее эту должность занимал Ерлан Алимбаев, который был назначен национальным координатором по вопросам деятельности ШОС от РК в январе 2018 года.

Напомним, в сентябре 2019 года Ерлан Алимбаев был назначен послом Казахстана в Индии.