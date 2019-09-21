Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Сменился командующий войсками регионального командования «Восток», сообщает пресс-служба главы государства.
«Жусупов Асан Куанышевич назначен командующим войсками регионального командования «Восток», — говорится в сообщении Акорды в субботу.
Ранее эту должность занимал Нурлан Кашаганов.
«Кашаганов Нурлан Мусаканович освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Восток», — следует из сообщения.
Напомним, Нурлан Кашаганов занимал должность командующего войсками регионального командования «Восток» с июня 2016 года.