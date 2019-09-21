Сменился командующий войсками регионального командования «Восток»

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Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Сменился командующий войсками регионального командования «Восток», сообщает пресс-служба главы государства.

«Жусупов Асан Куанышевич назначен командующим войсками регионального командования «Восток», — говорится в сообщении Акорды в субботу.

Ранее эту должность занимал Нурлан Кашаганов.

«Кашаганов Нурлан Мусаканович освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Восток», — следует из сообщения.

Напомним, Нурлан Кашаганов занимал должность командующего войсками регионального командования «Восток» с июня 2016 года.

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