Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане и восьми областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«22 сентября в Нур-Султане ожидаются гроза, град, ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Также сообщается, что 22 сентября в Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, западный 15-20 м/с; вероятность шторма 90-95%.

«Днем 22 сентября в Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, шквал, ветер северо-западный ночью и днем 15-20 м/с, местами 25 м/с», — следует из сообщения.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 95-100 %

«23-24 сентября в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях ожидается ветер юго-западный, западный местами 15-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Ночью 24 сентября в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях местами ожидаются дождь, мокрый снег, заморозки -1-3. Ночью 23 сентября в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, заморозки -1-3. », — предупредили в Казгидромете.

Синоптики добавили, что вероятность шторма составляет 90-95%.