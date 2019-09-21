Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане и восьми областях Казахстана

Новости 48 0

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане и восьми областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«22 сентября в Нур-Султане ожидаются гроза, град, ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Также сообщается, что 22 сентября в Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, западный 15-20 м/с; вероятность шторма 90-95%.

«Днем 22 сентября в Кызылординской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, шквал, ветер северо-западный ночью и днем 15-20 м/с, местами 25 м/с», — следует из сообщения.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 95-100 %

«23-24 сентября в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях ожидается ветер юго-западный, западный местами 15-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Ночью 24 сентября в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях местами ожидаются дождь, мокрый снег, заморозки -1-3. Ночью 23 сентября в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, заморозки -1-3. », — предупредили в Казгидромете.

Политическая польза ЧМ-2018 для России – очевидна Политическая польза ЧМ-2018 для России – очевидна
11547

Синоптики добавили, что вероятность шторма составляет 90-95%.

Похожие материалы:

  1. Гроза и сильный ветер ожидаются в Северо-Казахстанской и Костанайской областях в субботу
  2. Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в четырех областях Казахстана
  3. Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и двух областях Казахстана
  4. Осадки ожидаются в среду почти во всех областях Казахстана
  5. Заморозки ожидаются в Нур-Султане в четверг

Новости партнеров

Загрузка...