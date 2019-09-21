Топаев назначен командующим ВВС

Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Нурболат Топаев назначен командующим Военно-воздушными силами (ВВС) Сил воздушной обороны (СВО) Вооруженных сил (ВС) РК, сообщает пресс-служба главы государства.
«Топаев Нурболат Еркебаевич назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды в субботу.
Ранее эту должность занимал Даурен Косанов.
«Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан», — следует из сообщения.
Напомним, Даурен Косанов занимал должность командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан с июля 2013 года.