Топаев назначен командующим ВВС

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Нур-Султан. 21 сентября. КазТАГ – Нурболат Топаев назначен командующим Военно-воздушными силами (ВВС) Сил воздушной обороны (СВО) Вооруженных сил (ВС) РК, сообщает пресс-служба главы государства.

«Топаев Нурболат Еркебаевич назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан», — говорится в сообщении Акорды в субботу.

Ранее эту должность занимал Даурен Косанов.

«Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан», — следует из сообщения.

Напомним, Даурен Косанов занимал должность командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан с июля 2013 года.

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