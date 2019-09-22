Нур-Султан. 22 сентября. КазТАГ – Грозы и сильный ветер обещают синоптики в ряде регионов Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«23 сентября в Туркестанской и Кызылординской областях ожидаются гроза, шквал. Местами пыльная буря, ветер юго-западный 15-20 м/с», говорится в распространенном в воскресенье штормовом предупреждении.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 90-100%

«23 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, ветер юго-восточный, южный с переходом на западный, северо-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с», — следует из сообщения Казгидромета.

Также сообщается, что 23 сентября в Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

«23 сентября в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, град, ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. Ночью местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, заморозки -1-3. Вероятность шторма 90-95%.

Вместе с тем, в Нур-Султане и Кокшетау 23 сентября ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20, порывы 23-28 м/с. Вероятность шторма 85-90%.