Около 90 человек и 11 единиц техники тушат пожар в Баянаульском нацпарке

Павлодар. 23 сентября. КазТАГ — Около 90 человек и 11 единиц техники тушат пожар на территории Баянаульского национального парка в Павлодарской области, передает корреспондент агентства.

«По данным акимата Баянаульского района, прямо сейчас на территории нацпарка задействовано 11 единиц спецтехники: шесть пожарных машин, три машины-ассенизатора и два трактора МТЗ с плугами и прицепными емкостями. В работе по борьбе с огнем задействовано около 90 человек», — сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области в воскресенье.

Также сообщается, что в распоряжении пожарных уже поступил вертолет МИ-8, который начнет работы по тушению уже утром. Кроме того, в Баянауле ждут еще один вертолет МИ-26.

«Вечером 22 сентября из Усть-Каменогорска прилетел вертолет МИ-8 республиканского предприятия «КазАвиаЛесоохрана». Он начнет полеты с 07.00. Также завтра утром в районе ожидают вертолет МИ-26», — отметили в районном акимате.

Отмечается, что по состоянию на 23.00 на место происшествия выехал аким Павлодарской области Булат Бакауов.