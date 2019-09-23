Более Т11 млрд задолжали потребители за комуслуги в Казахстане

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Более Т11 млрд задолжали потребители за коммунальные услуги в Казахстане, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

«На сегодня задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет Т11,4 млрд. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в Алматы (Т2,6 млрд), Нур-Султане (Т1,7 млрд), Мангистауской области (Т1,5 млрд) и Шымкенте (Т1,3 млрд). Отмечается увеличение по сравнению с 2018 годом в Алматы – на Т533 млн, снижение наблюдается в Шымкенте и Нур-Султане», — сказал Атамкулов на заседании правительства в понедельник.

В свою очередь первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов сообщил об имеющейся задолженности энергетиков за топливо.

«На текущую дату общая задолженность энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет Т6,6 млрд. Также имеется задолженность перед ТОО «Богатырь Комир» за поставленный уголь на общую сумму Т239 млн. Так «Экибастузская ГРЭС-2» должна за уголь Т90 млн, Петропавловская ТЭЦ АО «Севказэнерго» – Т64 млн, ГКП «Кокшетау Жылу» – Т46 млн, ТОО «Степногорская ТЭЦ» – Т39 млн.», — уточнил первый замглавы минэнерго.

Также он отметил, что в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях и городах Нур-Султан и Алматы имеются многомиллионные дебиторские задолженности энергоснабжающих организаций перед энергопередающими.

«Данное обстоятельство ставит под угрозу финансирование ремонтных работ электросетевых компаний, то есть выполнение мероприятий по подготовке энергообъектов к работе в предстоящий осенне-зимний период», — подчеркнул Досмухамбетов.