Республиканскую комиссию по госинформполитике планируют создать в Казахстане

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Республиканскую комиссию по вопросам формирования государственной информационной политики планируют создать в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации» (…) дополнить главой 1-2 следующего содержания: «Глава 1-2. Некоторые вопросы государственной информационной политики на республиканском и региональном уровне». Статья 4-6. Республиканская комиссия по вопросам формирования государственной информационной политики. 1. В целях учета и защиты общественных интересов при проведении государственной информационной политики, а также удовлетворения потребностей населения в информации при уполномоченном органе создается коллегиальный орган – Республиканская комиссия по вопросам формирования государственной информационной политики», — говорится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации».

Согласно предложенным поправкам, основными функциями комиссии должны стать: 1) разработка и утверждение перечня тематических направлений государственной информационной политики на республиканском уровне в соответствии с порядком, утверждаемым уполномоченным органом; 2) согласование перечня тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне в соответствии с порядком, утверждаемым уполномоченным органом; 3) рассмотрение заявок претендентов на государственный заказ по проведению государственной информационной политики на республиканском и региональном уровне в соответствии с порядком, утверждаемым уполномоченным органом; 4) осуществление иных полномочий, предусмотренных положением о Республиканской комиссии по вопросам формирования государственной информационной политики.

«Уполномоченный орган утверждает положение о Республиканской комиссии по вопросам формирования государственной информационной политики и ее состав, а также типовое положение о региональных комиссиях по вопросам формирования государственной информационной политики. Рабочим органом, осуществляющим организационно-техническое обеспечение работы Республиканской комиссии по вопросам формирования государственной информационной политики, является уполномоченный орган», — сказано в документе.

Также закон о СМИ планируется дополнить статьей 4-7 – «Региональные комиссии по вопросам формирования государственной информационной политики».

«В целях учета и защиты общественных интересов при проведении государственной информационной политики, а также удовлетворения потребностей населения в информации при местных исполнительных органах создаются коллегиальные органы – региональные комиссии по вопросам формирования государственной информационной политики», — указано в проекте.

Основными функциями региональных комиссий названы: 1) утверждение перечня тематических направлений государственной информационной политики на региональном уровне по согласованию с Республиканской комиссией по вопросам формирования государственной информационной политики в соответствии с порядком, утверждаемым уполномоченным органом; 2) рассмотрение заявок претендентов на государственный заказ по проведению государственной информационной политики на региональном уровне, в соответствии с порядком, утверждаемым уполномоченным органом; 3) направление заявок претендентов на государственный заказ по проведению государственной информационной политики на региональном уровне, на рассмотрение Республиканской комиссии по вопросам формирования государственной информационной политики и для получения рекомендаций в соответствии с порядком, утверждаемым уполномоченным органом; 4) осуществление иных полномочий, предусмотренных типовым положением о региональных комиссиях по вопросам формирования государственной информационной политики.

«Региональная комиссия в своей деятельности руководствуется типовым положением о региональных комиссиях по вопросам формирования государственной информационной политики. Рабочим органом, осуществляющим организационно-техническое обеспечение работы региональных комиссий по вопросам формирования государственной информационной политики, является соответствующий местный исполнительный орган», — сказано в законопроекте.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 27 сентября.