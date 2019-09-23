Нур-Султан оказался в числе аутсайдеров по подготовке к отопительному сезону

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Нур-Султан назван в числе отстающих регионов по подготовке к отопительному сезону, передает корреспондент агентства.

«Из запланированных 4989,7 км теплосетей на текущий период отремонтировано 4944 км (99%). Низкая готовность по ремонту теплосетей в Нур-Султане (73,6%), Мангистауской (91,7%), Атырауской (96,8%) областях. По сетям водоснабжения при плане 15116 км отремонтировано 14917 км (98,7%) – низкая готовность в Нур-Султане (71,6%), Актюбинской (83,8%), Туркестанской областях (89,9%), Шымкенте (90,5). Касательно подготовки объектов образования – подготовлены 10967 объектов (99,6%). Остались неподготовленными объекты в Нур-Султане, Западно-Казахстанской (ЗКО) и Атырауской областях», — огласил на заседании правительства в понедельник данные, предоставленные местными исполнительными органами, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

Также из 5936 объектов здравоохранения подготовлено 5921 (99,7%), готовность ниже, чем в остальных регионах, наблюдается в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях.

«Из запланированных к ремонту 46089 жилых домов подготовлено 45908 (98,1%). Низкие темпы готовности жилья в ЗКО (84,5%), Туркестанской области (94,9%) и Шымкенте (90,7%)», — добавил Атамкулов.