Часть задержанных во время гражданских акций в Нур-Султане привлекли к адмответственности

Нур-Султан. 23 сентября. КазТАГ – Часть задержанных во время гражданских акций в Нур-Султане привлекли к административной ответственности, передает корреспондент агентства.

«Запрещенной в Казахстане экстремистской организацией 21 сентября были организованы несанкционированные акции. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные лица поддались на провокационные призывы, стали совершать противоправные действия, создавая угрозу безопасности других граждан. Органы внутренних дел приняли меры по пресечению нарушения общественного порядка. Всего доставлено по городу Нур-Султан порядка 50 нарушителей, из них четверо привлечены к административной ответственности», — сообщил в понедельник на брифинге в МВД начальник департамента полиции (ДП) Нур-Султана Ержан Саденов.

Остальные, по его словам, «после проведения профилактической беседы были отпущены домой».

Также начальник ДП Нур-Султана отдельно остановился на факте задержания якобы несовершеннолетней девушки.

«По факту распространяемого в социальных сетях видео о задержании якобы несовершеннолетней девочки заявляю, что она 2000 года рождения, ей 19 лет. Девушка неоднократно принимала участие в подобных нарушениях общественного порядка. Во время незаконной акции, несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить участие в несанкционированном митинге, она продолжала и более того провоцировала сотрудников правоохранительных органов на проявление агрессии», — заявил Саденов.

Он заверил, что девушка «после профилактической беседы отпущена домой».

Напомним, 21 сентября в результате гражданских акций в Нур-Султане и Алматы были задержаны 57 человек. Согласно формулировке МВД, в двух городах в день задержаний были «организованы попытки проведения несанкционированных митингов».